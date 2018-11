Vint-i-set homes i vuit dones s'han presentat a la convocatòria del ministeri d'Afers Socials, Justícia i Interior per contractar tretze persones que ocupin places en el lloc de treball d'agent de policia, adscrit al Cos de Policia. L'edicte es va publicar al BOPA el 18 d'abril, i el termini per optar a una de les places ha finalitzat aquest divendres, a les dues de la tarda. La policia ha confirmat que han entregat la documentació un total de 35 persones.

Entre els diferents requisits que han de complir els candidats a agent de policia hi ha el de tenir la nacionalitat andorrana, ser major d'edat i no haver superat els 39 anys a la data de publicació de l'edicte de la convocatòria, posseir el títol de batxillerat o un diploma equivalent, el permís de conduir andorrà B2, no tenir antecedents penals, i tenir una alçada mínima d'1,60 metres per a les dones i d'1,65 metres per als homes. Els candidats admesos al procés de selecció hauran de superar diverses proves, entre elles les mèdiques, les d'oposició –que seran escrites i orals–, les psicotècniques i les físiques. Les tretze persones que obtinguin la millor qualificació global de les proves realitzades hauran de seguir una formació específica d'un màxim de nou mesos per entrar a formar part del Cos de Policia. Amb tot, si no hi ha suficients bones notes poden quedar places desertes, i s'hauria d'obrir una nova convocatòria i un nou procés de selecció.

Tots aquells que superin la formació inicial, amb l'informe previ del director del Cos de Policia seran nomenats, seguint el procediment legalment establert, com a membres de la policia en període de prova, que tindrà una durada de dotze mesos.

De les tretze places que es volen cobrir, deu són de nova creació i tres són per cobrir baixes. Les tretze places se sumaran a la contractació de 33 agents que es va realitzar durant el 2017.