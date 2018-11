Tot i que pugui semblar el contrari, o almenys la sensació és que acumulem ja molts mesos de mal temps, el mes d'abril va ser més càlid del que és habitual a Andorra, tant al fons de vall com en altura. Així ho constata el butlletí climàtic publicat aquest divendres pel Centre d'Estudis de la Neu i de la Muntanya (Cenma), i pel Servei Meteorològic del Govern. Concretament, estem parlant d'una temperatura mitjana “gairebé dos graus superior a la normal”, amb 9,8 graus de mitjana a la central hidroelèctrica de FEDA (a 1.145 metres d'alçada), quan a l'abril la mitjana climàtica és de 8 graus, informa el Cenma. Per establir comparacions es pren com a referència el període comprès entre els anys 1981 i 2010.

L'anomalia de temperatures es deu sobretot a les que es van registrar entre els dies 15 i 22 d'abril, vuit dies on no va precipitar, i de fet es tracta d'un “fet inèdit” aquest 2018 ja que en tot l'any no s'havia donat abans un període tan llarg sense pluges. Va ser durant aquest període quan es van assolir els valors màxims de temperatures, amb 27,6 graus a l'estació de la Borda Vidal (a 873 metres d'alçada) i 27,6 graus al Roc de Sant Pere (1.113 metres d'alçada). Així mateix, el Cenma destaca que a la Borda Vidal no hi va haver cap dia de gelades en tot el mes. Únicament es va baixar fins als 0,4 graus el dia 12.

Anant ara a les pluges, aquí sí que la sensació de més precipitacions queda constatada amb dades. Sobretot a la zona sud, on es pot parlar d'un mes humit. En canvi al nord-est les pluges van ser inferiors a la mitjana i no es va arribar al 90% del que és habitual. Sí, en canvi, a estacions com Perafita (a 2.400 metres i al sud), on es van registrar 141 mm., el que representa una anomalia del 150%. A Andorra la Vella va ploure dotze dies.

Les pluges més destacades de l'abril van tenir lloc entre els dies 6 i 11, que van ser en forma de neu a l'alta muntanya i han permès seguir parlant de registres molt elevats pel que fa a acumulacions nivals per a aquesta època de l'any. A Sorteny el 26 d'abril hi havia uns 260 centímetres, i a Perafita 140 centímetres, en tots dos casos valors superiors als del 2013, any també molt abundant en precipitacions en forma de neu.