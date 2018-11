L'Escena Nacional d'Andorra (ENA) ha informat que ja estan a la venda les entrades per assistir a la representació de 'Muda', una comèdia dramàtica de Pablo Messiez, dirigida per Mercè Vila i protagonitzada per Jordi Rico, Maria Lanau i Glòria Sirvent. L'obra està coproduïda per l'ENA, el Grec Festival de Barcelona i La Banda. Les localitats, que valen 15 euros, es poden comprar anticipadament al web www.codetickets.com i al Centre cultural i de congressos lauredià. També es podran adquirir a la taquilla fins a una hora abans de l'espectacle. La representació tindrà lloc el 26 de juny, a les 21.30 hores, a l'Auditori Claror.

'Muda' fa referència a una dona incapaç de parlar i a la seva mudança. L'Anna es trasllada a un nou pis al centre de la ciutat i allà, una veïna i el conserge buscaran la forma d'acabar amb les seves pròpies solituds a força de compartir amb ella les seves històries. L'obra no és apta per a menors de 14 anys.