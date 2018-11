Després de molts anys sense contractar personal, Funció Pública ha decidit que és el moment per cobrir “moltes vacants a l'administració ocupades per eventuals i altres sense cobrir, a més de les 88 places aprovades en el pressupost del 2018”, segons ha argumentat la ministra de Funció Pública i Reforma de l'Administració, Eva Descarrega, durant la presentació del terminal 'Happy or not'. La ministra ha explicat que “Funció Pública ha volgut procedir a cobrir les places de manera ordenada, tant les vacants com les de nova creació i, per això, hem fet una planificació per a dos anys, atenent, sobretot, els projectes estratègics del Govern i les àrees que necessiten gent en funció dels projectes, com Afers Exteriors amb l'acord d'assocació, o les que necessiten consolidar estructura perquè hi ha massa eventuals”.

La titular de la Funció Pública ha insisitit que durant el període de crisi econòmica es van establir mesures de contenció i no es volia incrementar el personal de l'administració, “però ara que l'economia va millor el que hem volgut és consolidar l'estructura de recursos humans per oferir el millor servei a la ciutadania”, ha insistit. Entre aquest any i el que ve, es cobriran unes 200 places. Amb la planificació, que és trimestral, el personal eventual i intern de l'administració pot preparar-se per als edictes.

Descarrega també ha afegit que enguany la contractació del personal d'estiu per fer de guia a les esglésies i monuments s'ha fet via edicte perquè és “important que hi hagi publicitat, concurrència i opció d'accés per a tothom”. La ministra ha conclòs que “tot i el petit endarreriment, és una millora a l'hora d'oferir les places”.