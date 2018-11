El ministre d'Economia, Competitivitat i Innovació, Gilbert Saboya, ha participat aquest dijous en la IV Jornada sobre Inversió i Negocis a Andorra celebrada a Madrid, en què ha presentat els principals eixos que impulsa el Principat per convertir-se en un laboratori d'innovació i una destinació atractiva per a la inversió estrangera, informa EFE. Durant l'acte, que ha comptat amb la presència d'uns 150 empresaris vinculats a la innovació i la tecnologia, Saboya ha lligat l'aposta per la innovació amb el turisme i el sector financer, que sumats, tots dos concentren el 70% del PIB d'Andorra.

El ministre ha destacat que el turisme, amb totes les activitats directes que genera, suposa entre un 40% i un 50% del PIB, i ha donat a conèixer el projecte de Big Data que permet conèixer millor els patrons de comportament dels visitants, oferint solucions per millorar la competitivitat en aquest terreny. Entre aquestes solucions hi ha el projecte CityScope, la maqueta tecnològica que visualitza a temps real com es mouen els visitants pel país, permet segmentar-los per nacionalitats i entendre què li agrada a cada tipus de perfil.

Com a mesures per millorar la competitivitat, Saboya ha parlat del projecte de llei de transició energètica, la futura plataforma de mobilitat i la creació de la Marca Andorra que ajudarà a donar més visibilitat al país. “Andorra, com a laboratori a escala, ha d'oferir un entorn on sigui més fàcil integrar solucions pensades en sectors on som més forts”, com és el turisme. Per això, ha parlat de l'aposta per millorar l'experiència dels visitants a través dels dispositius mòbils, oferint-los tota l'oferta gastronòmica, cultural o esportiva.

Saboya ha centrat bona part de la seva intervenció en presentar el procés de transformació econòmica d’Andorra, la creació d’Actua i dels seus clústers, i les col·laboracions internacionals existents, com el cas de la universitat nord-americana del Massachusets Institute of Technology (MIT).

La jornada també ha comptat amb la participació de la directora d'Andorra Desenvolupament i Inversió (ADI-Actua), Judit Hidalgo; la secretària d'Estat d'Investigació, Desenvolupament i Innovació del Govern d'Espanya, Carmen Vela, i la presidenta d'Hispasat, Elena Pisonero, entre d'altres participants. Durant l'esdeveniment, s'han debatut sobre conceptes com la fiscalitat o la regulació que fan d'Andorra un país atractiu per a la inversió i els negocis.