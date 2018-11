L’ONCA –entitat impulsada pel Govern d’Andorra i la Fundació Crèdit Andorrà– oferirà juntament amb Blaumut un concert el dissabte 20 d’octubre, a les nou de la nit, titulat 'Fusió BLAUMUT&ONCA', al Teatre Auditori Sant Cugat. L’actuació s’emmarca en el conveni de col·laboració entre la Fundació ONCA i el teatre vallesà i forma part de la temporada 2018-2019. Les entrades es posen a la venda aquest divendres, 25 de maig, a partir de les 11 hores, a les taquilles del Teatre Auditori i per Internet.

Blaumut i l’ONCA es reuneixen de nou per fusionar el so més característic de les dues formacions, on les cordes són el nexe natural de connexió. El quintet Blaumut, que compta amb un violí i un violoncel, elements característics d’aquest grup musical, estarà acompanyat per onze músics de la formació clàssica andorrana. El so de les cordes es mesclarà amb el timbre d’un dels grups de més renom del panorama musical català. Les cançons interpretades en aquest nou format s’elevaran i s’expandiran en una sonoritat entre el pop-folk i la música clàssica.

En aquesta ocasió, Blaumut presenta el seu tercer disc d'estudi, 'Equilibri', produït per Marc Parrot i editat per Música Global. Després de l'exitós debut amb 'El turista', i la confirmació amb el disc 'El primer arbre del bosc', aquesta nova obra és un recull de tretze cançons, un pas més en la carrera d’un grup que ha aconseguit donar vida a un univers propi, marcat per unes lletres emotives, dotades d’una forta càrrega evocadora, i una música elegant de tall pop-folk i impregnada de tocs clàssics. Amb arranjaments de corda més acurats i sofisticats, a cops èpics i simfònics, balades i apunts d'electrònica, Blaumut mostra un so més contundent. Les seves lletres segueixen mostrant optimisme, imaginació, calma i imatges poètiques que sorgeixen de la ploma del seu cantant i compositor Xavi de la Iglesia.