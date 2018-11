L''skyrunning' (literalment, “córrer pel cel”) consisteix en córrer per pujar fins a un cim, en la línia directa més lògica, en el menor temps possible i utilitzant les mans si fa falta. El 'trailrunning' és córrer per camins, senders i pistes a través de boscos, muntanyes, camps o deserts, amb tot tipus de pendents i dificultats, sempre en terreny natural. Dues especialitats de curses de muntanya que cada vegada tenen més adeptes, ja que els i les practicants fugen de l'asfalt i volen estar en contacte amb el medi natural. Dos experts en 'trail', el tetracampió del món de curses de muntanya per equips amb la selecció catalana Xevi Guinovart i el periodista esportiu especialitzat en 'trail' Albert Jorquera han reflexionat sobre el passat, el present i el futur de les dues especialitats en la primera de les cinc conferències del cicle sobre turisme esportiu i de benestar organitzat pel comú d'Encamp. La primera ponència, en format col·loqui amb el públic, ha tingut lloc aquest dimecres a la tarda a la sala de festes del Complex esportiu i sociocultural d'Encamp.

El 'trail' és una activitat que s'ha transformat en un esport amb un fort component social i turístic, i el seu èxit obliga a plantejar les possibles fórmules per al seu creixement sostenible envers el medi ambient. Tot i que córrer fa segles que es practica (Guinovart ha citat el primer 'maratonià', Filípides, que l'any 490 a. C. va recórrer el trajecte entre Marató i Atenes), l'esport no fa massa que està reglat. L'any 1998 es va celebrar la primera Copa del Món d''skyrunning', a Cervínia, i l'any 2008 es va constituir la Federació Internacional d'Skyrunning. Els ponents han comentat la voluntat de “professionalitzar” l'esport, i han destacat el potencial d'Andorra com a destí per practicar-lo.

Durant la xerrada, que ha comptat amb l'assistència d'una vintena de persones, Guinovart i Jorquera han projectat un vídeo resum de la primera cursa a Cervínia, l'any 1998, i l'última Transvulcania, celebrada fa una setmana i que forma part de les Skyrunning World Series. En dues dècades, el 'trail' ha evolucionat moltíssim. Jorquera ha destacat com la Transvulcania, que fa deu anys que se celebra, ha suposat un revulsiu turístic per a l'illa de La Palma: aquesta edició ha comptat amb 2.000 persones inscrites, un 70% de fora de l'illa i d'Espanya, que s'hi desplacen acompanyats, i amb un impacte econòmic d'uns set milions d'euros.

Guinovart és el creador de les noves rutes de 'trail' de la parròquia d'Encamp, que estan tenint molt d'èxit (www.thetrailzone.com/encamp). De fet, el 'trail' és un esport amb molt de potencial que “projecta el territori”.