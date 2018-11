“Em sap greu que s’actuï d’una forma mimètica” a com es fa en d’altres llocs i es “porti la política a la confrontació”. D’aquesta manera s’ha manifestat el ministre portaveu, Jordi Cinca, sobre el fet que Liberals d’Andorra hagi difós un vídeo en què es critica els projectes que Demòcrates per Andorra ha anat modificant o no ha plasmat en aquests anys. Tot i que ha manifestat que “l’estil de fer política l’ha de decidir cada partit”, ha defensat una manera de procedir explicant els projectes o perquè no s’han pogut dur a terme, en lloc de fer un discurs polític que “no acaba de ser massa constructiu ni gratificant”.

Ha remarcat, però, que feia aquestes declaracions no amb l’ànim de “retreure res a ningú”, ja que ha remarcat que es tracta “d’una qüestió d’estils” i que, per tant, “cadascú ha d’escollir el seu”.

Cinca ha manifestat que la seva participació en la propera campanya electoral serà “donant suport als companys” que defesin el partit i “aportant idees”.

A l’últim, qüestionat sobre el fet que Jaume Bartumeu hagi manifestat que la gent li demana que es presenti a les eleccions com a candidat i que s’ho està plantejant, ha ironitzat dient que “als que tenim una trajectòria llarga i molta experiència” se’ns sol demanar “que tornem”. Tot seguit ha afegit que respectarà “profundament” la decisió que pugui prendre el president de Socialdemocràcia i Progrés o qualsevol altra persona que cregui que pot aportar alguna cosa presentant-se a les eleccions. Ha conclòs, però, que “no tenia res a dir” sobre la decisió de Bartumeu i que no li semblava “ni bé ni malament”, tot i que ho ha qualificat com a “legítim”.