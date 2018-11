L’àrea de Mobilitat del ministeri d’Ordenament Territorial vol conscienciar els conductors “sobre els perills” de conduir amb excés de velocitat, no només per al propi conductor sinó pels “danys col·laterals” que pot causar en altres usuaris de la via. Per aquest motiu, el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) ha publicat aquest dimecres un concurs que ha de servir per al disseny, redacció i comunicació d’una campanya de seguretat viària centrada en la conscienciació sobre la conducció a velocitats inadequades i les seves conseqüències.

La finalitat és que aquesta campanya es pugui dur a terme a la tardor, un cop les empreses, que tenen fins al 20 de juny per presentar les ofertes, puguin dissenyar les diferents accions comunicatives. Tal com destaca el cap de l’àrea de Mobilitat, Jaume Bonell, “és una obvietat que es corre massa”, que els conductors del país tenen “molt interioritzada la velocitat”, i ara des de l’administració es vol fer un pas més en la conscienciació, de manera paral·lela a la instal·lació de nous radars a la via pública.

Aquesta campanya s’emmarca en la voluntat de Mobilitat d’anar fent accions per a la conscienciació dels conductors i s’afegeix a la que ja hi ha en marxa sobre el respecte als ciclistes, i que s'ha volgut fer coincidir amb l'època en què és més freqüent que surtin a la carretera. Aquesta segona acció que ara es treu a concurs, segons Bonell, busca aconseguir, per part dels conductors, “el respecte de tots” tenint en compte que cal adequar la velocitat a la que marca la via.