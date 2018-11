La Fundació Crèdit Andorrà posa en marxa els últims tallers de la temporada que consistiran en una visita guiada al museu Carmen Thyssen Andorra i tallers de noves tecnologies. Aquestes activitats formen part del programa 'Envelliment saludable' per a la gent gran.

La visita guiada a l’exposició temporal anual amb obres de la col·lecció Carmen Thyssen-Bornemisza tindrà lloc el dijous 24 a les 10 del matí. Els cursos i tallers d’informàtica que s’iniciaran la setmana vinent són el taller de telèfon mòbil, amb l'objectiu de descobrir dispositius addicionals com el correu, Internet, Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram i altres aplicacions que ofereix el telèfon mòbil. Aquest taller s’inicia el dilluns 28 de maig. També el taller de vídeo digital, per aprendre a realitzar vídeos creatius i presentacions de fotografies amb el programa PowerDirector. Començarà el dimarts 29 a les 10 del matí. Per últim, el taller de fotografia treballarà i tractarà les imatges amb el programa Photoshop, a partir del 29 de maig a les 17 hores. Per poder participar en qualsevol d’aquestes activitats, les persones interessades s’han d’inscriure a L’espai.

La Fundació Crèdit Andorrà organitza aquestes activitats amb l’objectiu de posar a disposició de la gent gran eines que els permetin assolir un major benestar. La finalitat última és que no quedin aïllades de la realitat social que els envolta i puguin gaudir dels beneficis de les noves tecnologies, així com dels nous coneixements que van sorgint en àmbits com la salut, l’economia, la història i la cultura, entre d’altres. Tots els cursos i tallers estan pensats per donar resposta a les inquietuds de les persones més grans de 60 anys.