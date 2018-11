El Cos de Policia va detenir, per tercera vegada en menys d'un mes, el noi de 19 anys acusat, novament, de furtar un gos de la gossera nacional. Aquesta vegada l'acusat va robar un gos de la raça Bixon Maltés i la policia els va trobar als dos junts. L'encarregat de la gossera nacional va avisar als agents al trobar a faltar el ca. El resident és reincident i ja va estar enxampat pels mateixos fets el passat 10 i 19 d'abril.

En el balanç de detencions de la policia de la darrera setmana, també hi figura la detenció que es va efectuar el passat dimecres 16 de maig, de la cap d'àrea de la CASS acusada de robar més de 20.000 euros de la parapública. A causa de la investigació, cal recordar que la policia també va detenir, l'endemà de la primera detenció, la parella de la cap d'àrea per possible vinculació amb el cas. L'acusada principal és a la presó des de divendres a la nit.

Pel que fa als delictes contra la seguretat del trànsit, la policia va detenir el dilluns passat un resident de 26 anys que conduïa sota els efectes de l'alcohol. Concretament l'home va presentar una taxa de 2,77 g/l quan se li va fer la prova, quadruplicant així el límit permès que és de 0,5 grams per litre. A més, tenia el permís de conduir en suspensió i portava les rodes desinflades i feia zig-zags amb el vehicle. Els agents policials van arribar al lloc dels fets després que els requerissin els agents comunals d'Andorra la Vella i en el moment de la detenció l'home es va resistir a les autoritats. També es van detenir dos homes més per superar la taxa permesa.

D'altra banda, els agents policials van enxampar dos nois, de 18 i 19 anys, amb possessió de 244,28 grams de marihuana, en un control preventiu a la via pública. A la frontera del riu Runer, la policia va detenir dos homes més que intentaven entrar al Principat amb cocaïna i marihuana. Finalment, el Cos de Policia va detenir un resident com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat física i moral, després d'empentar una altra persona que en caure a terra es va fer una ferida al cap. En total s'han detingut onze persones aquesta darrera setmana: quatre per presumptes delictes contra la salut pública, tres contra el patrimoni, unes altres tres contra la seguretat del trànsit i una per altres delictes.