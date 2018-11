“Ha estat un hivern atípic”, “dur”, reconeix el cap de l'àrea de Conservació i Explotació de Carreteres (COEX), Jordi Garcia. “Porto 27 anys a la casa”, ha explicat, i “recordo nevades importants”, fins a un metre i vint centímetres de neu al port d'Envalira, cosa que “no ha existit enguany”. Però la duresa s'explica per la “continuïtat” de les nevades, que s'han repetit més sovint de l'habitual i bona part d'elles en cap de setmana, que és quan des del COEX han d'estar més alerta amb la neteja de les carreteres perquè creix l'afluència de vehicles per l'arribada dels turistes. “Dels 20-24 caps de setmana que té la temporada n'ha nevat una vintena”, ha manifestat Garcia, de manera que la sensació global és que, de l'1 de novembre al 30 d'abril (període que engloba la temporada forta del COEX), “hem estat sempre a la carretera”.

I les dades així ho corroboren. El consum de sal que es tira a les carreteres per evitar el gel “'sha disparat”, ha assegurat Garcia. Concretament, s'han necessitat 6.861 tones de sal, rècord absolut des del 2002, any en què es van començar a recopilar dades al respecte. El rècord fins ara s'havia registrat a la temporada 2009-2010, amb 6.147 tones de sal consumida. Així mateix, és més del doble que en anys de poques nevades, on el consum de sal no ha superat les 3.000 tones.

Dins aquestes tones, ha explicat el cap d'àrea del COEX, també està inclosa la sal marina, la qual s'utilitza per crear la salmorra (una sal humida que actua millor com a antilliscant a la carretera). La utilització de salmorra es fa amb l'objectiu de reduir precisament el consum de sal del COEX, objectiu que aquest any no s'ha pogut aconseguir per les circumstàncies meteorològiques.

On també s'ha assolit rècord aquest hivern és en quilòmetres recorreguts per part de les màquines del COEX en aquesta tasca de neteja. De mitjana, les quatre saladores fan durant l'hivern 7.500 quilòmetres cadascuna, mentre que les 21 llevaneus (que també tiren sal) en fan uns 5.500. Aquest any n'han fet 9.000 i 7.000 respectivament, ha informat Garcia. El motiu torna a ser el mateix que en el cas del consum de sal: “Ens ha nevat més dies, encara que les nevades no hagin estat copioses”, n'hi ha hagut moltes “de 10-20-30 centímetres”. Les màquines han treballat pràcticament a diari a partir de les localitats de Canillo i d'Ordino, ha afegit Garcia.

Amb tot, no ha calgut contractar més personal per afrontar aquest hivern tan dur. El COEX compta amb 31 conductors, dels quals divuit són eventuals i la resta fixos. Durant el maig encara queden cinc eventuals, i ja a partir del juny, si hi ha nevades (que difícilment farien acumular neu a la carretera), són els fixos del COEX els que s'encarreguen de la neteja. Cal recordar que aquest dissabte passat, 12 de maig, van caure fins a 32 centímetres al port d'Envalira.

Més tirs d'allaus

Tal com ja va avançar l'ANA l'1 de març, el gran nombre de precipitacions aquest l'hivern també ha fet créixer els tirs preventius d'allaus als diversos punts de control del país. Aquests tirs es troben a Soldeu, a la carretera d'accés a Arcalís (a l'alçada de la cruïlla de Sorteny) i a les Fonts Arinsal. A Arcalís s'han fet quatre operacions, a Soldeu catorze i a les Fonts d'Arinsal dotze. A aquests dos punts els tirs es fan amb sistema de Gasex (que s'activa remotament), mentre que a Arcalís es fa mitjançant un canó que projecta fletxes amb explosius. En tots tres casos, és la manera de controlar que les allaus no baixin incontroladament.

On sí que ha baixat aquest hivern l'allau de manera descontrolada ha estat a la carretera de la Coma de Ransol, però el COEX tenia la via tallada perquè allà no tenen cap sistema de tirs preventius. La darrera allau a aquest punt va ser a principis de mes “i va arribar fins al riu”, però ja està del tot netejada, ha indicat Garcia.