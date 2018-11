Enlloc d'omplir-se de bàsquet, que és el més habitual, aquest dissabte el Poliesportiu d'Andorra s'ha omplert d'hoquei i solidaritat. Unes 2.000 persones han participat de la 18a Festa-Torneig Joan Petit, que ha aplegat al Principat una trentena d'equips, la gran majoria vinguts d'arreu de Catalunya. Més de 300 jugadors de 3 a 6 anys han combinat els partits d'hoquei (tots amistosos perquè no hi ha ni guanyadors ni perdedors) amb diverses activitats lúdiques a l'Estadi Nacional. I els pares i familiars dels infants han gaudit veient-los jugar.

Pel que fa a la vessant solidària, aquesta també ha estat un èxit. Segons ha explicat a l'ANA el president de la Federació Andorrana de Patinatge (FAP), Lluís Pallarès, s'han exhaurit tots els tiquets dels àpats solidaris i les parades de marxandatge també “han funcionat molt bé”. Tota aquesta recaptació, que es coneixerà en els propers dies, es destinarà íntegrament a la Fundació Joan Petit Nens amb Càncer, que és la impulsora d'aquest esdeveniment anual. “És una satisfacció, quan veus que tota la feina surt bé i es tradueix en un esdeveniment d'aquesta magnitud”, ha assegurat Pallarès.

El moment més especial de la jornada ha arribat amb la festa de cloenda i la desfilada de totes les escoles d'hoquei, acompanyats dels gegants d'Andorra la Vella i del gegantó del Joan Petit. Tots els infants portaven una cullera penjada al coll, símbol de la fundació. L'acte ha estat presidit, entre d'altres, pel ministre de Salut, Carles Álvarez Marfany; el Secretari d'Estat d'Esports, Jordi Beal, i el president de la Fundació Joan Petit Nens amb Càncer, Joan Torner. Álvarez Marfany ha dit que Andorra és un país d'acollida i que acollir actes solidaris com aquest és “molt bonic”. Tampoc hi ha faltat Albert Llovera, que ha estat el padrí d'aquesta edició de la Festa-Torneig. Llovera ja fa uns quants anys que col·labora amb la fundació i ha destacat la seva tasca d'ajudar a les famílies amb un nen o nena malalt de càncer perquè no es desmuntin, ja que ho pateixen tots els integrants, no només l'infant. L'esportista ha agraït que la gent del país s'hagi bolcat amb aquest esdeveniment i ha manifestat que “és genial veure la vitalitat de tots” per aportar el seu granet de sorra. A més, ha fet la seva pròpia comparativa del càncer amb l'esport. “El Dakar és una cosa dura, però si no t'agrada te'n tornes a casa. Això és molt dur perquè encara que vulguis anar a casa no hi pots anar”, ha conclòs Llovera.

I com a tota festa, no hi han faltat les sorpreses. La primera l'han protagonitzat jugadors de l'Andorra Club Hoquei ballant la dansa del gegantó Joan Petit. I la segona, quan el gegantó ha sortit a la pista vestit amb una toga negra i un birret i ha bufat les espelmes d'un pastís d'aniversari, ja que enguany la Festa-Torneig Joan Petit ha complert la majoria d'edat. Joan Torner, president de la fundació, ha estat l'encarregat de bufar-les, satisfet perquè els assistents “marxen contents d'haver passat una jornada fantàstica”. Torner ha volgut destacar la tasca dels més de 100 voluntaris que han fet realitat la festa-torneig i també que el país se l'hagi fet seva, entenent que al darrere d'aquesta festa de l'esport i del càncer hi ha implicades gent de totes les edats. “Això és una cosa molt maca”, ha manifestat l'impulsor de la iniciativa, que ha agraït la participació de la família d'una alumna de l'escola andorrana de Canillo que pateix un retinoblastoma, un tumor que es desenvolupa als ulls d'infants menors de cinc anys. Cal recordar que tot el finançament que resulti de les activitats que es facin amb el Joan Petit serviran per a la investigació dels tumors cerebrals.

La 18a festa-torneig Joan Petit l'han organitzat conjuntament l'Andorra Club Hoquei, la FAP i la Fundació Amics Joan Petit Nens amb Càncer, amb el suport dels ministeris d'Esports, Salut i Educació del Govern d'Andorra, l'Associació Andorrana Contra el Càncer i Andbank. Ara bé, el país encara continuarà lligat amb la fundació durant tot aquest any. La propera activitat serà una conferència sobre oncologia infantil i, tot i que n'hi haurà d'altres, ja s'han pensat algunes iniciatives per duu a terme amb les escoles a partir del mes de setembre, quan comenci el proper curs.