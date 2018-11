El Trio Kodály, amb Tatevik Khachatryan (violí), Joan Fèlix (viola) i Sylvie Reverdy (violoncel), han estat els encarregats, aquest dissabte al migdia, d’oferir un concert amb el qual s’ha donat el tret de sortida al sisè cicle ONCA Bàsic. Ho han fet amb un recital titulat ‘Classicisme i rebel·lió’ i en què han ofert el ‘Trio per a cordes en do menor op.9 núm.3’, de Ludwig van Beethoven i ‘Serenata per a trio de cordes en do major op.10’, d’Ernő Dohnányi. El concert s’ha fet a la Farga Rossell coincidint amb el Dia internacional dels museus i hi han assistit una trentena de persones.

Reverdy ha explicat que el repertori que han escollit ha mostrat el “contrast” entre una primera part amb una obra “típica de Beethoven, molt dramàtica” i en la qual “la naturalesa excèntrica” del compositor hi és ben present amb una altra del músic hongarès Dohnányi, que es caracteritza per un cert caràcter de música popular i, per tant, molt més alegre. Reverdy ha explicat que el trio tenia “moltes ganes” de tocar aquesta darrera peça, que consta de cinc moviments, ja que feia dos anys l’havien d’oferir en un concert a França però un accident de Fèlix els hi ho va impedir. Des de llavors la tenien pendent i aquest dissabte l’han pogut, per fi, oferir al públic assistent.

A més a més, el trio s’ha mostrat “il·lusionat” de poder tocar en un lloc “emblemàtic” com la Farga Rossell, i també per poder actuar de manera conjunta i en petit format. De fet, l'ONCA Bàsic és un cicle d’actuacions de petit format que se celebren en espais simbòlics del país. Enguany, a més, coincideix que es commemora l'Any Europeu del Patrimoni Cultural. Per això, juntament amb el departament de Patrimoni del Govern, la Fundació ONCA ha preparat moltes més propostes del que és habitual i ben diverses, que es podran escoltar a diferents llocs del país al llarg dels propers mesos. L'objectiu, però, es manté intacte: seguir donant oportunitats als músics del Principat.