De mans de l'expert Òscar Pujol, una quinzena de persones han conegut i s'han introduït en els orígens i les arrels del ioga, que neix arran de les escriptures de Patañjali al segle II després de Crist. Segons destaca Pujol “totes les escoles actualment es refereixen a aquest primer text com el fonament i els inicis d'aquesta pràctica i són ben diferents de les tècniques que avui en dia practiquem que se centren en el cos i no en la ment”. L'activitat, que s'ha desenvolupat a l'Era d'Ordino, s'ha dividit en dues parts ben diferenciades. La primera ha constat de teoria i la segona els participants han posat en pràctica tres tècniques per tranquil·litzar la ment i calmar-la, entre aquestes, l'aprenentatge de sustres sànscrits. Són tàctiques que, segons Òscar Pujol, poden ajudar a qualsevol persona a combatre l'insomni o la pressió arterial per tenir una vida més tranquil·la i relaxada.

“El ioga antic busca una purificació de la ment per parar-la i que brilli la consciència que permet el funcionament de la ment”, recalca Pujol. És una concepció molt diferent de la que hi ha actualment. Pensem que la consciència és una propietat de la ment i “quan aquesta està 'on' estem desperts i quan està 'off' estem dormint o en coma”. Davant d'aquestes explicacions, Pujol ha recordat que l'objectiu final del ioga és separar la ment de la consciència, per poder connectar amb un mateix. Aquest taller és el penúltim del cicle Geografies que la parròquia ordinenca està celebrant des del passat 7 de maig fins aquest proper diumenge.