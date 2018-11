L’agència britànica de notícies ha celebrat aquesta setmana el 150è aniversari de la seva fundació. L’Agència de Notícies Andorrana (ANA) ha participat en l’acte central de l’efemèride ofert per la direcció de la companyia i el príncep Carles de Gal·les.

Press Association (PA) va ser creada el 1868 per un grup d’editors de diaris amb l’objectiu de cooperar en la producció de notícies. Aquest dijous, cent cinquanta anys després, PA ha reunit a la Tate Britain de Londres mig miler de convidats, entre els quals hi havia representants dels diaris que la integren, delegats d’agències de notícies de tot el món i nombrosos professionals de la informació.

L’ANA ha pres part en l'acte de celebració juntament amb les agències membres de l’Aliança Europea de Notícies (EANA). El príncep Carles de Gal·les, que ha presidit la celebració, ha saludat personalment els representants de les delegacions presents a l’esdeveniment i s’ha interessat per l’activitat de les agències de notícies d’altres països.

El representant de l’ANA, Àlex Terés, ha transmès al príncep la felicitació per l’aniversari i li ha comunicat que és un honor que una de les agències més joves del món, l’ANA, comparteixi l’efemèride amb una de les més veteranes. El príncep Carles, que ha expressat curiositat per la tasca informativa d’una agència en un país petit com Andorra, ha transmès a la vegada la seva felicitació a l’ANA, que aquest any celebra el seu 10è aniversari. En una conversa informal amb diversos membres de l’EANA, ha explicat que li agrada el Principat i el seu entorn natural. És una destinació turística de primer ordre amb una gran oferta d’esquí, ha afegit.