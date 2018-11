El Consell General ha aprovat aquest dijous el projecte de llei de modificació de la Llei qualificada d’immigració que, entre d’altres aspectes, suposarà que les persones que vinguin al país i vulguin obtenir un permís per compte propi hagin de fer un dipòsit de 15.000 euros a l’INAF. Es tracta d’un nou requisit que ha de servir, tal com ha posat en relleu el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, per “posar fre” a males pràctiques i com a garantia davant els possibles deutes que aquestes persones puguin deixar al país si el negoci no els funciona i marxen del país. Inicialment el projecte redactat pel Govern preveia un dipòsit de 30.000 euros que en període d’esmenes s’ha reduït a 15.000. Tant des de Liberals d’Andorra com des del PS s’ha posat en dubte la utilitat d’aquest dipòsit i, de fet, han exposat el temor que pugui suposar “un fre” per a la captació de talent, tal com ha manifestat el conseller Gerard Alís. De fet, el text ha estat aprovat amb les abstencions del PS i Liberals d'Andorra.

Espot ha exposat que aquest dipòsit no suposarà un escull per a la captació de talent ja que les societats que vinguin a constituir-se i que estiguin avalades, per exemple, per Actua, no hauran de fer aquest desemborsament de diners precisament perquè es vol privilegiar aquesta arribada de talent. En el mateix sentit s’ha manifestat la consellera demòcrata Sofia Garrallà, afirmant que “més que un fre és una garantia” perquè si marxen del país amb un deute hi haurà aquest dipòsit disponible per fer-hi front.

Altres canvis a la llei és que aquestes persones que obtinguin una autorització per compte propi només hauran de ser al país 183 dies. En període d’esmenes, a més, s’ha apujat el percentatge de participació d’aquestes persones en la societat andorrana que creï, de fins al 20%, ja que estava fixat en el 10%. També es crea una nova modalitat d'immigració temporal per a joves amb opció de treball, per permetre residir i treballar temporalment a Andorra als joves nacionals o residents en països que han signat un acord amb Andorra relatiu a l'establiment de programes de viatges formatius o de lleure amb possibilitat de treball. En aquest cas, en període d’esmenes s’ha ampliat l’edat fins als 30, en lloc dels 25 i la durada, fins als 12 mesos pels sis inicials. També s’ha ampliat, en el treball en comissió, que els joves que realitzen estudis al país puguin fer un treball remunerat de 20 hores, ja que el redactat inicial establia 16 i que en el cas del sector sanitari, la durada pugui ser de 24 hores setmanals.

La consellera independent Sílvia Bonet, el conseller de Socialdemocràcia i Progrés, Víctor Naudi, i els consellers d’Unió Laurediana i independents de la Massana han donat suport als canvis efectuats en la llei. Bonet, per exemple, ha destacat que s’hagin acceptat les seves esmenes per augmentar la durada dels treballs remunerats que podran fer els estudiants i el president del grup parlamentari mixt i conseller d’Unió Laurediana Josep Pintat ha remarcat el fet que la llei s’hagi millorat en període d’esmenes.

Durant el debat la consellera liberal Judith Pallarés ha destacat que els hagués agradat haver introduït la reducció del cost del permís per a aquells temporers que repeteixen i que fos considerada una renovació i també que s’agilitzés la gestió de les quotes. Espot li ha respost que ara com ara es tarda tres dies en gestionar una autorització i que el termini s’ha reduït des que ell és al ministeri. I també ha reivindicat la millora en la gestió de les quotes.

Donants en vida



D'altra banda, hi ha hagut unanimitat del Consell General en la presa en consideració de la proposició de llei de modificació de la Llei de la seguretat social perquè els donants en vida puguin gaudir del 100% de cobertura en la baixa i que havia proposat la consellera d'Unió Laurediana i independents de la Massana, Carine Montaner, havent rebut el criteri favorable del Govern. De fet, el titular de Salut, Carles Álvarez, ha destacat que amb aquesta proposició Andorra es posa a “la vanguarda” pel que fa a la cobertura dels donants en vida i s'homologa el país amb “les millors pràctiques” internacionals.

Serveis de pagament



D'altra banda, durant el debat sobre el projecte de llei dels serveis de pagament i diner electrònic, el ministre de Finances, Jordi Cinca, ha anunciat que Andorra ha iniciat els tràmits per incorporar-se a la zona única de pagament en euros (SEPA) amb la voluntat que es pugui culminar aquest any, per la qual cosa, ha afegit, tot i que hi ha una nova directiva que s'haurà d'assumir en la matèria i que farà que s'hagi de votar una modificació del text que s'aprovava aquest dijous, s'ha optat per tirar endavant la llei igualment per anar “avançant”. De fet, tot i que l'oposició li ha donat suport, amb l'excepció de Liberals d'Andorra que s'han abstingut, ha lamentat que no s'hagi adaptat ja aquest text a la nova directiva, per evitar haver de fer una modificació posterior. El conseller liberal Ferran Costa ha lamentat la “imprecisió, insuficiència i dificultat de lectura del text” i ho ha atribuït a la “precipitació” i ha destacat, a més, que per introduir aquestes noves figures de pagament caldria un informe de l'INAF.

A l'últim, el Consell General ha aprovat la llei de creació del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs, el darrer que quedava per legalitzar.