La Universitat d'Andorra i el comú d'Andorra la Vella han celebrat aquest dijous a la tarda la cloenda de la 13 edició de l'Aula Magna, que enguany ha comptat amb un total de 30 estudiants sènior, que han intercanviat coneixements i experiències amb els alumnes joves de l'UdA. La cloenda, que ha comptat amb la presència de la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, i el rector de la universitat, Miquel Nicolau, ha consistit en una conferència de Josep Dallerès sobre la gestació de la Constitució.

A banda de participar en les diferents sessions sobre salut, tecnologia, ciència i cultura, la gent gran d'aquesta nova edició de l'Aula Magna també es va interessar per la seva participació en els programes socials. Per aquest motiu, es va decidir crear sessions paral·leles per reflexionar sobre la qüestió i treballar sobre el projecte Ciutats amigues de la gent gran, del qual Andorra la Vella n'és membre. Així, durant les sessions complementàries han treballat com els afecten àmbits com el transport, l'habitatge o l'economia, i com aquests aspectes han anat evolucionant a Andorra.

El rector de l'UdA, Miquel Nicolau, ha destacat que l'Aula Magna és un projecte estratègic que permet que la universitat s'obri a la societat, i ha remarcat la importància que ja s'hagin celebrat tretze edicions, quan habitualment a Andorra la formació continuada s'acaba en una edició perquè no hi ha més massa crítica. La cònsol major, Conxita Marsol, ha afegit que aquest programa demostra que “tenim una gent gran amb moltes ganes d'aprendre i aprofitar el temps després de la jubilació”. També ha destacat que el projecte Ciutats amigues de la gent gran ja està materialitzat en els serveis que ofereixen algunes botigues de la parròquia cap a aquest col·lectiu, així com també en els nous projectes que s'impulsen, que tenen sempre en compte l'accessibilitat de la gent gran.