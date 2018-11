El departament de Cultura d'Andorra la Vella ha atorgat aquest 2018 subvencions a entitats i projectes culturals per valor de 146.097 €, el que suposa un increment respecte a l’any passat, quan es van concedir 118.000 euros en ajudes.

Una part d’aquesta partida (66.097 €) està reservada a les quatre entitats declarades d’interès públic, que reben una aportació econòmica del comú a través de convenis: l’Esbart Dansaire, la Gresca Gegantera, l’Associació de Fallaires i l’Orfeó Andorrà. Per a aquest curs, la subvenció que reben se’ls ha incrementat un 5%. En concret, l’esbart ha obtingut 27.615 €; la Gresca Gegantera, 14.700 €; l’Associació de Fallaires, 6.982 €, i l’Orfeó Andorrà, 16.800 €.

La resta de les subvencions (75.400 €) es reparteixen entre disset entitats culturals que les van sol·licitar al seu dia a través de la convocatòria general i que aquest dimecres es van fer públiques a través d’un edicte al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA). Entre les entitats i projectes que han rebut una subvenció més destacada hi ha el Festival Internacional de Saxo Andorra Sax Fest, amb un import de 18.000 € (5.500 més que en l’anterior convocatòria perquè s’ha ampliat el conveni de col·laboració); l’Agrupació Sardanista, que rep un total de 15.000 € per a l’Aplec de la Sardana i les diferents ballades de sardanes que s’oferiran a l’estiu; i els Amics dels Orgues, amb qui s’ha signat un nou conveni que rep 10.000 €.

Altres subvencions s’han concedit a la Colla Castellera d’Andorra (1.500 € per a la celebració de l’aniversari del bateig casteller i 3.800 € per a la festa major d’Andorra la Vella); al Cineclub de les Valls (3.000 €) per a la temporada de projeccions, i al músic Manuel Alonso (1.500 €) per a la celebració del primer Festival internacional de guitarra.

En aquest apartat, a través de la convocatòria d’ajudes, també se n’han atorgat a projectes concrets de l’Esbart Dansaire (10.000 € per participar al Festival internacional de Ciutat de Mèxic i 3.800 € per a la creació d’una nova dansa) i dels Fallaires d’Andorra (1.500 € per fer un intercanvi a la localitat escocesa d’Stonehaven i 1.200 € per a un projecte de música folk). Cal destacar també la subvenció de 5.500 € a la festa del barri del Puial.