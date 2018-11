El copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, ha dit que cal mantenir el compromís constitucional “mentre els andorrans ho vulguin”. Vives ha intervingut en l'acte commemoratiu del 25è aniversari de l'aprovació de la Constitució que ha organitzat aquest dijous l'Empresa Familiar Andorrana (EFA), que abans ha celebrat la seva dissetena assemblea general. El copríncep ha destacat que “la Constitució no és de les institucions, és dels ciutadans”. Segons Vives, “la Constitució és un text que recull la vida, l'escriu i té el valor de les coses bones escrites com els nostres pariatges”.

Ha tingut paraules d'elogi per al copríncep francès, Emmanuel Macron, “amb qui formen un matrimoni indivís”. Vives ha recordat que es van trobar el mes d'octubre passat i que “va reafirmar la seva estima per Andorra. És un dels líders europeus més ben valorats i estimats”. Aprofitant la trobada amb empresaris familiars, ha fet esment al document que ha publicat aquest dijous el Vaticà analitzant els problemes econòmics globals i que inclou crítiques a dos aspectes com ara les finances 'offshore' i l'excessiu endeutament públic, que afecten el desenvolupament i el creixement dels països.

El cap de Govern, Toni Martí, en una breu intervenció, ha recordat la seva darrera assistència a un acte d'EFA on es va criticar la seva gestió. “No em va agradar però vaig acceptar les crítiques” i ha afegit que “la pitjor decisió és no prendre cap decisió”. El síndic general Vicenç Mateu ha fet un repàs històric des de l'aprovació de la Constitució i ha augurat que “els anys vinents seran complicats i haurem de posar-hi el millor. Haurem de nedar a contracorrent”.

En el terreny econòmic ha dit que hi havia dues amenaces, la del tabac amb el descens dels ingressos per imposició indirecta i el comerç electrònic. “El comerç s'haurà de reiventar perquè, en cas contrari, baixarà el número de visitants i això serà perjudicial per a l'economia del país”. Mateu ha defensat el coprincipat perquè “sense ell Andorra seria un país feble”. L'acte de l'EFA ha comptat amb l'assistència d'una seixantena de persones