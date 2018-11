La carretera CS-380, també coneguda com la carretera de la Coma, és l'única del país encara tallada al trànsit a causa de la neu que s'ha acumulat per les precipitacions de l'hivern i també d'aquest inici de primavera. Però la prohibició d'accés rodat dels vehicles s'acabarà durant aquest divendres o com a molt tard a principis de la setmana vinent, tal com ha informat el director de l'àrea de Conservació i Explotació de Carreteres (COEX), Jordi Garcia. Les tasques de neteja de la via es van iniciar dimarts, es van aturar dimecres i s'han reprès aquest dijous a primera hora del matí.

Dues màquines equipades amb turbines s'estan encarregant de fer l'obertura. És una carretera que a l'hivern és part de la pista Megaverda, i que serveix per unir la zona de l'Hortell amb la Coma. Hi ha “un paquet de neu impressionant”, amb zones amb gruixos que superen els dos metres, fins i tot alguns punts amb dos metres i mig, ha explicat Garcia. Per tot plegat es tracta d'una tasca que requereix d'hores de treball.

En general l'obertura d'aquesta carretera secundària es realitza més tard, però el COEX s'hi ha posat per aquestes dates a petició del comú d'Ordino, ha informat Garcia. És una zona molt freqüentada per turistes que volen accedir als llacs de Tristaina i també per a ciclistes. De fet, és escenari del final de la cursa cicloturista la Volta als Ports, que tindrà lloc el diumenge 1 de juliol.

Amb aquesta obertura finalitzarà la tasca del COEX de netejar la neu acumulada durant l'hivern dels principals accessos viaris. La setmana passada es va obrir la carretera de Canòlich (per Fontaneda), amb la vista posada a la diada laurediana que se celebra el dissabte 26, i també s'ha reobert la carretera de la Coma de Ransol, a Canillo, on hi va haver una allau a principis de mes.