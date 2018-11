Es tracta que el pacient de fibromiàlgia visqui amb la millor qualitat de vida i pugui “vèncer el dolor”, “un símptoma que es pot millorar de diferents maneres”, no només amb fàrmacs, sinó també amb tractaments que incloguin, per exemple, l’ajuda d’un psicòleg o exercici físic. Així ho ha explicat el doctor en medicina i cirurgia Lluís Rosselló en la xerrada que ha ofert, juntament amb la infermera de consultes externes de reumatologia i hospitalització Maria Josefa López, en el marc del cicle ‘La salut al dia’ de la Fundació Crèdit Andorrà.

D’aquesta manera, els dos experts han defensat un tractament multidisciplinari on puguin intervenir diferents experts per millorar la situació del malalt aprofitant també el fet que els fàrmacs permeten una atenció cada vegada més dirigida i, d’aquesta manera, anar “guanyant una mica al dolor”. López ha destacat que el malalt ha de treballar molt per ell mateix, “fer-se càrrec de la malaltia” i fer exercici o fins i tot comptar amb l’ajuda d’un psicòleg si creu que els ajuda a “portar millor” la fibromiàlgia. A més, les convida a fer aquelles activitats que els agradin i que els facin sentir bé ja que “si estàs una mica bé el dolor no serà tant evident”. De fet, la infermera ha defensat fermament que els malalts facin exercici, de forma regular, ja que això els pot ajudar molt amb la malaltia.

Rosselló ha destacat que la fibromiàlgia és una malaltia que “comporta un dolor generalitzat” que afecta les fibres musculars i que té una alta incidència, d’entre el 2 i el 6% de la població, i especialment entre les dones. El problema és que no té “un marcador específic, ni analític ni d’imatge”, és a dir, que si el malalt es fa una anàlisi no sortirà que té fibromiàlgia. Ara, però, se segueixen uns criteris renovats el 2010 per a la seva diagnosi tot i que, tal com recorda Rosselló, “no tenim curació”. Els canvis introduïts el 2010 han permès “estrènyer el diagnòstic” molt més ja que fins ara fins i tot eren diagnosticades com a fibromiàlgies altres patologies que no ho són. Ara es tenen en compte “tres símptomes molt importants” per als pacients afectats: els trastorns de la son, sobretot l’insomni; els cognitius, com alteracions en la memòria, i la fatiga, a més del dolor.

López advoca perquè la família, l’entorn més pròxim de la persona afectada, “prengui possessió” també d’aquesta malaltia i que sàpigan què és ja que sovint es pot tenir la imatge que és “una persona una mica deixada perquè no vol fer coses” i no és així: si no ho fan és perquè “no poden” i cal que l’entorn ho entengui. La xerrada comptava també amb el suport de l'Associació de Malalts Reumàtics, Fibromiàlgics i de la Síndrome de la Fatiga Crònica.