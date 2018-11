El ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, i l'administrador únic de la societat British College Overseas SL, Rafael Valverde de Diego, van signar aquest dimarts el conveni que formalitza la implantació del centre educatiu al Principat. El centre començarà la seva activitat el curs vinent a les instal·lacions de l'hostal de la Comella.

La posada en marxa d’aquest nou centre escolar privat ha estat supeditada al previ compliment de tots els requisits estipulats a la Llei qualificada d’educació, i al Reglament de centres privats. Així mateix, The British College BCA ha rebut l’informe positiu de les autoritats britàniques.

Entre altres aspectes, el conveni signat estipula l’obligació del centre de proporcionar a tots els seus alumnes, classes de llengua catalana i d’institucions del Principat, el compliment de tota la normativa associada a la protecció dels infants i la pròpia de seguretat que garanteixi que les instal·lacions s’adeqüen a una activitat docent.

Els nivells que s’impartiran inicialment al The British College BCA, a partir del pròxim curs escolar 2018-2019 permetrà escolaritzar alumnes d’entre 3 i 12 anys.

D'altra banda, també en matèria d'educació, el Govern obre el pròxim 23 de maig la convocatòria per sol·licitar ajuts a l'estudi per al proper curs escolar, dirigida a famílies amb fills que cursin des de maternal fins a batxillerat o formació professional. També s'ha anunciat la convocatòria per concórrer a la prova oficial d'accés a l’Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya (EFPM) per a candidats lliures que tindrà lloc el 20 de juny.