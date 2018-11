Andorra tindrà a partir d'ara un ambaixador permanent a Suïssa, que també representarà el país davant la missió permanent de les Nacions Unides a Ginebra i d'altres organitzacions internacionals amb seu en aquesta ciutat. Serà l'exdirector de Salut i Benestar, Josep Maria Casals, que aquest dimecres ha estat nomenat pel Govern i a l'espera de rebre el plàcet per part del govern suïs.

El ministre portaveu, Jordi Cinca, ha explicat que la decisió ha estat meditada des de fa temps, i que finalment s'ha fet un pas endavant per la transcendència que té la plaça diplomàtica de Ginebra i la gran concentració d'organitzacions internacionals que acull.

Fins ara, la representació diplomàtica a la Confederació Helvètica l'assumia Enric Tarrado, que també és ambaixador de Mònaco, San Marino i Liechtenstein, representacions que continuarà assumint. D'aquesta manera, Tarrado es podrà concentrar més amb els petits estats que juntament amb Andorra estan negociant un acord d'associació amb la Unió Europea.

Josep Maria Casals és llicenciat en Ciències de la Veterinària, i ha fet carrera professional en el ministeri de Salut, on va arribar a ser director general de Salut i Benestar. L’experiència en l’àmbit de les relacions internacionals passen per la seva implicació en el grup de treball negociador d’Andorra amb la Unió Europa i pels vincles que ha mantingut amb l'Organització Mundial de la Salut.

Ubach signarà amb Xipre el vuitè conveni de doble imposició



La ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach, participarà aquest dijous i divendres en la 128a sessió ministerial del Consell d'Europa, que se celebra a Elsinore (Dinamarca), on aprofitarà per signar un conveni de no doble imposició amb Xipre. La singatura es farà durant una reunió bilateral amb el seu homòleg xipriota, Nikos Christoulides, i serà el vuitè conveni d'aquestes característiques que signa Andorra per prevenir l'evasió i el frau fiscal.