El ministre d'Economia, Competitivitat i Innovació, Gilbert Saboya, ha mostrat al món el potencial d'Andorra com a laboratori tecnològic fent servir com a model la col·laboració amb el prestigiós Massachusetts Institute of Technology (MIT). Ho ha fet gràcies a l''streaming' de Google For Entrepreneurs, que ha transmès la primera Startup Grind feta al país, a banda de les 120 persones que l'han seguit des de la sala del Centre de Congressos d'Andorra la Vella. I és que, com ha explicat el promotor de l'activitat, Ferran Martínez, “l'Startup Gring és una mena de finestra oberta al món”.

Des d'aquesta finestra, Saboya ha explicat que s'està treballant amb el MIT en camps com el turisme o la prevenció d'accidents de trànsit, especialment en l'àmbit de les motocicletes. Precisament, aquest dimecres s'ha donat a conèixer l'informe anual de l'Automòbil Club d'Andorra (ACA), que ha rebut també Saboya i que analitzarà el Govern. “Hi ha hagut darrerament accidents mortals amb motos i és un tema que hem d'estudiar i fer el retorn a l'ACA”, ha comentat. D'altra banda, el ministre també s'ha referit a la relació d'Actua amb ciutats pròximes com Barcelona, Perpinyà, Tolosa o Montpeller per intercanviar experiències, que el cas francès fan incidència en les tecnologies renovables.

El MIT és una universitat nord-americana amb una llarga trajectòria de recerca i investigació, que l’ha consolidada com una de les institucions acadèmiques més prestigioses i influents del món. Al llarg dels seus més de 150 anys d’història han passat per les seves aules com a docents o alumnes desenes de premis Nobel de diverses disciplines i alguns dels màxims referents de la recerca mundial. La col·laboració amb el MIT es concreta amb accions com l'estada a Andorra de cinc dels seus estudiants per compartir, durant tres setmanes, els seus coneixements en matemàtiques, ciències i tecnologia amb els alumnes de batxillerat d'Andorra.

Tots cinc van donar classes en alguns centres del país, una experiència que nodreix a totes dues parts, tant als estudiants andorrans com als del MIT. L'arribada d'aquests alumnes a Andorra formava part del programa de MISTI Global Teaching Lab, una iniciativa del MIT per exportar els seus alumnes arreu. El MIT també col·labora amb Actua en el projecte 'Smart Country'.

A més, el setembre del 2017, Andorra va acollir el primer City Science Summit, un congrés organitzat pel MIT amb el suport d'Actua en què experts internacionals van mostrar estratègies per millorar el disseny de les ciutats del futur. La mobilitat és una de les problemàtiques que comparteixen bona part dels països. L'espai d'innovació d'Actua, per la seva banda, serveix de laboratori de proves per a projectes del MIT com ara la prova pilot i el desenvolupament del Persuasive Electric Vehicle, que funciona de manera autònoma i que en un futur hauria de poder interactuar amb els diferents elements de la ciutat.

Startup Grind Andorra compta amb el patrocini d’Actua, del Niu d’Andorra Telecom i de Vall Banc. Els seus promotors ja preparen les properes cites i, com ha explicat abans de l'acte Ferran Martínez, “s'està treballant per portar destacades personalitats internacionals, sempre seguint el mateix format d'entrevista”.