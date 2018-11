Amb totes les localitats de l'Auditori Claror plenes, la Di, la Vivi i la Rose aterraran aquest dijous, 17 de maig, a Sant Julià de Lòria. Són 'Les noies de Mossbank Road', tres amigues i, alhora, tres dones ben diferents, en un viatge al llarg de la vida, on qualsevol s'hi pot sentir identificat perquè tots tenim amistats que ens acompanyen i que ens modifiquen, així com també canvia l'amistat amb el pas del temps, ha explicat Marta Marco, una de les protagonistes de l'obra. Segons Marco, el fet de ser tres dones amb patrons ben diferents fa que puguin parlar de temes molt diversos com l'amor, l'homosexualitat, la incomprensió, la relació amb la família… i d'altres.

'Les noies de Mossbank Road' és una obra escrita per una dona, Amelia Bullmore; representada per tres actrius, Daniela Feixas, Marta Marco i Clara Segura; i dirigida, també, per una dona, Sílvia Munt. Marco ha comentat que elles han intentat no convertir aquest fet en un tret diferencial. “No hauria de ser una cosa de la qual estiguéssim parlant”, ha dit, i ha posat d'exemple una altra obra, 'Art', protagonitzada precisament per tres homes, de la qual ningú ho destaca. “Hauríem de normalitzar això”, ha insistit l'actriu.

L'amistat entre les tres protagonistes sorgeix en un pis d'estudiants, on després construiran el seu propi refugi anomenat 'Mossbank'. Ara bé, un fet tràgic trasbalsarà les seves vides i farà trontollar, també, aquesta amistat que les uneix. Per Marco aquesta “és una obra molt universal”, però ha destacat la “bona feina” de la directora Sílvia Munt, que ha aconseguit eliminar la capa melodramàtica de la història, de manera que el públic es queda més amb la relació entre les tres noies i els sentiments que viatgen damunt l'escenari. Marco creu que, en general, l'amistat que s'estableix entre les dones és diferent a la que s'estableix entre els homes, en relació al que elles parlen i comparteixen, tot i que els homes també estableixin lligams i vincles profunds entre ells.

Marta Marco ha comentat que l'obra té moltíssimes escenes. La primera part transcorre a Mossbank, però tota la resta és un viatge per diversos llocs, com Londres o Nova York. Marco ha assegurat que tots aquests canvis són molt difícils de portar a escena. Aquesta versió catalana és molt més sintètica i essencial que la que es va estrenar al Regne Unit, on Munt proposa una espècie de carretera que travessa tot l'escenari i que representa “el viatge de la vida”, ha dit l'actriu. A més, a diferència de Barcelona, on hi havia públic a dues bandes de l'espai central, a Andorra serà una posada en escena a la italiana, tradicional. “Jo crec que això ajudarà i també serà bonic”, ha conclòs Marco.

'Les noies de Mossbank Road' ha estat un èxit de la temporada a Barcelona i ara, aquest mes de maig, ha començat una gira que la portarà per diversos teatres de Catalunya. Ara bé, l'obra farà parada al Principat aquest dijous, i tancarà la 52a Temporada de Teatre d'Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria. “Esperem que agradi tant com a La Villaroel”, ha desitjat Marta Marco, que ha confessat que “ha estat un regal” veure com la gent acabava de peu aplaudint i, fins i tot, plorant.