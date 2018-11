Fa ja anys que l'Associació andorrana contra el càncer (Assandca), reclama la figura d'un psicooncòleg per a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Aquesta figura es dedica a fer un acompanyament integral a malalts de càncer, així com a les seves famílies i als professionals mèdics que tracten els pacients. Fins ara Assandca facilitava als malalts de càncer l'opció de tenir un psicooncòleg, i era l'associació qui n'assumia les despeses. Una situació que s'acabarà properament, amb la incorporació d'aquesta figura al Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS). El Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) ha publicat aquest dimecres un edicte per procedir a la cobertura d'una plaça d'oncòleg, de nova creació.

Concretament, el consell directiu del SAAS va aprovar la incorporació d'un psicooncòleg a l'hospital el passat 5 de març, i ara ha obert concurs. Demana una persona amb formació de psicòleg clínic o equivalent, i de nacionalitat preferentment andorrana. El psicooncòleg de suport al servei de Salut Mental, concretament a oncol·logia i pal·liatius, tindrà un contracte indefinit de 40 hores setmanals. Els interessats han de presentar la seva candidatura els propers quinze dies.

El president d'Assanca, Josep Saravia, ha celebrat la incorporació de l'oncòleg a l'hospital. “Ja era hora”, ha manifestat, tot recordant que hi ha “retràs” de mesos. Quan aquesta figura comenci a treballar s'acabarà amb una “necessitat important” al país. A més, Assandca es podrà alliberar econòmicament de fer aquesta tasca. Saravia ha assegurat que almenys hi ha al país dues persones capacitades per fer aquesta tasca d'acompanyament als malalts.

Podòleg i otorinolaringòleg

A banda d'aquesta plaça de nova creació de psicooncòleg, el SAAS també ha creat una nova plaça de metge especialista en otorinolaringologia, per exercir per compte propi. També ha creat una nova plaça de tècnic d'administració adscrit a l'àrea de recursos humans, i demana cobrir una vacant de podòleg, en aquest cas a temps parcial. Tots els interessats poden presentar-se en el termini de quinze dies a comptar d'aquest dimecres.

Aquestes quatre vacants per entrar a treballar al SAAS se sumen a les publicades la setmana passada, on es demanava dotze persones: un cap d'àrea de Serveis Generals, dues secretàries de serveis assistencials, un metge especialista en anatomia patològica, un metge especialista en neurologia, un portalliteres i un cap de comptabilitat.