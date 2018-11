Membres de la majoria del comú d’Andorra la Vella, encapçalats pels cònsols major i menor, Conxita Marsol i Marc Pons, han mantingut aquest dimarts una reunió amb els propietaris i comerciants de l’avinguda Príncep Benlloch del tram comprès entre Ciutat de Valls i la Baixada del Molí, als quals se’ls ha exposat quines són les opcions que hi ha sobre la taula per dur a terme el projecte de remodelació d’aquest tram de carrer. Tal com ha explicat la cònsol major, Conxita Marsol, si s’acaba embellint no es pot fer “gaire més que fer-lo unidireccional”.

D’aquesta manera, Marsol manifesta que amb la trobada es volia saber quina és l’opinió dels veïns sobre aquesta proposta inicial, que consistiria, per tant, que aquesta avinguda tingués sentit únic entre Ciutat de Valls i la cruïlla amb Baixada del Molí, mentre que a la resta es mantindria el doble sentit. Per materialitzar aquesta opció, però, caldria avaluar ben bé l’impacte que això podria tenir sobre la mobilitat.

“Primer volem escoltar els veïns”, manifestava Marsol abans de la reunió, ja que en funció del que ells considerin i dels seus suggeriments el comú “treballarà una mica més la possible unidireccionalitat”. Aquest sentit únic, ha manifestat, serviria per eixamplar les voreres i fer aquesta zona “més agradable”, ja que ha reconegut que “tothom és conscient” que està “tenint moltes dificultats” i que hi ha molts locals tancats. Pel que fa al tram entre el comú i Ciutat de Valls, la cònsol major ha remarcat que una possible acció “es veuria més” en un projecte en el qual s’incloguessin les places del Poble i Rebés, ja que “funciona diferent” i, a més, la circulació també ho és.