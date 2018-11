La nova programació dels tallers de la Cuina de Bomosa té com a objectiu incorporar a la dieta nous hàbits de nutrició entorn als valors de l’alimentació ecològica a través d’una experiència única i diferent. Un nou cicle de vuit tallers, que arrenca amb el taller de celíacs en col·laboració amb l’ACEA.

La Fundació Bomosa i l'Associació de Celíacs d'Andorra (ACEA) han unit esforços per impulsar un taller de cuina dirigit al col·lectiu de persones que pateixen aquesta malaltia. El taller té, d’una banda, la finalitat d'aconseguir que els hàbits alimentaris de les persones que pateixen celiaquia es normalitzi, ajudant-los a dissenyar menús variats i saludables. I, d’altra banda, compartir experiències i coneixements en el marc d’una trobada que contribuirà a divulgar i generar consciència social sobre aquesta malaltia.

Creada per un grup de pares, familiars i afectats per la malaltia celíaca, l'ACEA va néixer l’any 2002 com una associació sense ànim de lucre amb l’objectiu de donar suport i ajudar els nous diagnosticats, promoure la recerca per millorar la qualitat de vida i difondre tots aquells aspectes que abasta la condició celíaca. L’entitat també informa i col·labora amb les guarderies, centres educatius, establiments hotelers i de restauració que així ho demanen. L’ACEA, a més, gaudeix d’un acord amb l'Associació de Celíacs de Catalunya.

La Fundació Bomosa aposta, novament, per la millora dels hàbits alimentaris i fer accessible el coneixement de pautes nutricionals i requeriments concrets que s'adaptin a l'oferta de productes i receptes actuals. Des que s'ha iniciat el projecte la Cuina de Bomosa, més d'un centenar de persones han participat de l’ampli ventall de tallers que s'han desenvolupat en el marc d’un nou espai que permet combinar l'aprenentatge de proximitat amb accions informatives i de divulgació.

El taller ‘Aprèn els secrets de la cuina per a celíacs’ es durà a terme el pròxim dijous, 17 de maig, de 19 a 21 hores, i comptarà amb la presència de Josep Maria Casals, cap d'àrea Seguretat Alimentària i Entorn del ministeri de Salut. Les inscripcions es poden realitzar a través de la pàgina web.