Vallnord-Ordino Arcalís mantindrà el forfet de temporada Vallnord, tant en la modalitat de Bike & Ski com en el d'hivern. Arcalís ha anunciat, mitjançant un comunicat, que segueix apostant per una oferta conjunta de les dues estacions, ja que opina que “les fórmules de forfets de temporada que engloben diversos dominis són les que més beneficien tant a la clientela com a les estacions”. No obstant això, Vallnord-Pal Arinsal sí que ha anunciat que vendrà un forfet de temporada exclusivament per esquiar a la seva estació.

El forfet Vallnord Bike & Ski es posarà a la venda aquesta setmana, abans que comencin les activitats de la temporada d'estiu a Vallnord, que engeguen dissabte que ve, dia 19 de maig. El forfet es podrà comprar en línia i presencialment a les oficines de turisme de les parròquies de les Valls del Nord. La clientela que adquireixi el forfet Bike & Ski gaudirà durant la temporada d'estiu i d'hivern 2018-2019 dels mateixos serveis que en els anys anteriors.

El consell d'administració de Vallnord ha d'aprovar els preus del forfet Bike & Ski i del forfet d'esquí de Vallnord la pròxima temporada. La voluntat d'Arcalís és que els preus augmentin, com a molt, un 5%.