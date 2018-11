Amb la voluntat de cobrir l'oferta artística per a nens entre els 9 i els 14 anys, sobretot en període de vacances escolars, i atesa la demanda que va néixer fa un temps dels propis alumnes de l'Escola d'Art de Sant Julià de Lòria, el centre i el comú han tirat endavant l'Art Vacances. La proposta consta de diversos tallers intensius temàtics relacionats amb les arts plàstiques que es faran a la mateixa escola entre el 2 i el 5 de juliol i el 9 i el 12 del mateix mes. Cadascun d'aquest dies s'han proposat talles diferents enfocats a la joieria egípcia, tatuatge de henna, polseres de cuir, ceràmica en murals, entre d'altres. “És una alternativa creativa i de qualitat on els alumnes podran treballar les arts aplicades i cada dia s'emportaran creacions fetes per ells mateixos”, ha argumentat la responsable de l'Escola d'Art, Úrsula Borja.

El conseller de Cultura, Josep Roig, ha argumentat que aquesta nova activitat ve a complementar el laboratori de les arts i l'intensiu que es realitzarà el mes de juliol. A més, Art Vacances també proposarà cada dia de taller un aprenentatge sobre cuina saludable. Els alumnes podran conèixer i cuinar el seu propi dinar, ja que els tallers funcionen des de les deu del matí a les tres del migdia.

Cadascuna de les activitats compta amb la presència de professors de la mateixa escola i tindrà un aforament limitat a 12-15 alumnes, ja que la intenció és que siguin tallers específics i tinguin molta atenció sobre els participants. De moment, ja s'han inscrit una desena de nens i nenes, repartits entres les dues setmanes que durarà l'activitat. Pel que fa a les inscripcions estaran obertes fins el 22 de juny i cada curs tindrà un preu de 20 euros i el paquet de tots els tallers d'una de els dues setmanes tindrà un preu de 70 euros. Hi ha llibertat per apuntar-se a les activitats que més interessin, sempre que hi hagi places disponibles.