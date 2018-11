La firma del conveni entre el comú d'Encamp i el Govern per a la construcció de l'edifici on es traslladarà el Museu Nacional de l'Automòbil s'ha aprovat per assentiment aquest dilluns a la tarda en una sessió de consell de comú. L'acord entre les dues administracions, que serà rubricat aquest dimarts, permetrà doblar l'actual superfície del Museu Nacional de l'Automòbil, que s'ha quedat petit. El futur museu se situarà a la plaça dels Arínsols, al costat de la casa comuna, on actualment hi ha un aparcament descobert. El cost total del projecte és de quatre milions d'euros, un pressupost que assumiran, a parts iguals, el Govern i el comú. El projecte museístic inclou dues plantes per exposar tota la col·lecció, i tres plantes que es repartiran les dues administracions (una planta i mitja per a cadascuna).

La construcció del nou museu provocarà la desaparició de l'actual aparcament descobert i, per tant, s'estudiarà la possibilitat d'incloure en el projecte una planta d'aparcament soterrani, que servirà per pal·liar la pèrdua de places de pàrquing.

De fet, el cap de Govern, Toni Martí, ja va anunciar durant el debat d'orientació política celebrat el 13 de setembre que el Museu nacional de l'Automòbil es traslladaria, ja que l'actual no permet fer un centre interpretatiu de la història automobilística ni exposar el miler de vehicles que estan en custòdia domiciliària. Martí va avançar que el nou museu es construiria en un terreny cèntric al costat del comú d'Encamp, que ha quedat alliberat per la reordenació urbanística, i que seria cofinançat entre el Govern i el comú.

Els consellers de la minoria s'havien queixat prèviament que el vistiplau a l'acord es volia donar per junta de govern, i van demanar celebrar una sessió de consell de comú. També van criticar que no s'havia convocat la premsa a assistir a la sessió. El cònsol major, Jordi Torres, ha aclarit que no s'havia citat els mitjans de comunicació perquè només s'havia de tractar aquest punt i, a més, aquest dimarts es farà la firma i la presentació del conveni davant de la premsa. El cònsol ha insistit que la junta de govern té potestat per firmar convenis i, tot i que no hi tenia cap obligació, finalment s'ha celebrat una sessió de consell de comú per contentar la minoria.