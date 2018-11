El proper 22 de maig es tanca el termini de presentació de les obres dels Jocs Florals infantils i juvenils de la llengua catalana a Andorra, en l’edició del 2018 que organitza el Cercle de les Arts i de les Lletres. Les obres enviades per correu hauran de portar aquesta data o una d’anterior per ser admeses. A la XLII edició dels jocs infantils poden concórrer els nois i noies que en l’any en curs hagin complert o compleixin entre 10 i 14 anys. A les modalitats de la XLIV edició de la categoria juvenil poden optar els i les joves d’entre 15 i 20 anys, a complir o complerts aquest mateix any.

Cada autor pot presentar només un poema a cadascuna de les categories tradicionals que inclou la convocatòria per a ambdues edats i que són: Flor natural, a la composició que millor canti l’amor; Englantina, a la que enalteixi els valors patriòtics; Viola, a la que millor exalti els valors espirituals; i Premi extraordinari, a la millor poesia de tema lliure. Cada poema ha de ser presentat per triplicat, en format de foli, a doble espai i per una sola cara. A la capçalera ha de figurar l’edat de l’autor, però no el nom ni cap altra identificació, que es farà constar en un sobre a part, tancat, amb el títol de l’obra, el premi al qual opta, i la categoria. I a l’interior, en un altre paper, el nom, adreça, telèfon, i en el seu cas correu electrònic.

Els originals es poden remetre al Cercle de les Arts i de les Lletres. La festa amb l’anunci de les concessions i el lliurament dels guardons i els accèssits que determinen els jurats de cada categoria se celebrarà diumenge, dia 10 de juny vinent, al Centre cultural i de congressos lauredià, de Sant Julià de Lòria, i es recorda que els autors escollits hauran de recollir els guardons personalment de mans de la reina dels Jocs i les damisel·les.

Els XLII Jocs Florals Infantils i els XLIV Jocs Juvenils estan organitzats una vegada més pel Cercle de les Arts i de les Lletres d’Andorra, amb el patronatge del Govern, el Consell General i, en aquestes edicions, del comú de Sant Julià de Lòria, i amb la col·laboració de Crèdit Andorrà.