'Calder. La geometria del color' reuneix una selecció de 48 guaixos en paper de l’artista americà Alexander Calder, pintats entre el 1939 i el 1976. Cal destacar que, juntament amb les pintures, també s’exhibirà un dels mòbils característic de l’autor, 'The red Crescent'. L’exposició s’ha organitzat des de l’àrea d’Acció Cultural del ministeri de Cultura, Joventut i Esports, amb la col·laboració d’Omer Tiroche Gallery, que ha cedit en préstec les obres.

Considerat un dels escultors més prestigiosos del segle XX, Alexander Calder és reconegut principalment pels seus mòbils (també coneguts com a “dibuixos en l’espai”). No obstant això, Calder va començar la seva carrera artística com a pintor. Els guaixos van ser una presència constant en tota la seva obra i sovint preparaven el terreny per als mòbils. Feia servir aquest format diàriament, ja que sempre pintava uns quants fulls abans de continuar treballant en les seves escultures. Sovint es referia als seus guaixos com el seu “exercici matinal”.

Malgrat que principalment eren abstractes, les composicions de Calder estaven fetes amb formes i objectes identificables com, per exemple, el sistema solar, piràmides, esferes i figures amb rostres, que convidaven el visitant a formar-se nombroses interpretacions de la seva obra. Les peces exhibides a l’exposició 'Calder. La geometria del color' són un reflex de tota la seva obra i han estat curosament seleccionades per expressar la seva passió per aquest format, el seu amor pel color i el moviment i la forma, que ha donat com a resultat aquestes vibrants obres en paper. Així doncs, cada obra és un producte acabat per ell mateix i no merament un experiment iconogràfic o un dibuix preparatori per a les seves escultures.