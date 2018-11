La descontaminació del subsol de la plaça de l'Església del Pas de la Casa no perjudicarà l'embelliment de l'espai, segons ha confirmat aquest dilluns el cònsol major d'Encamp, Jordi Torres. El líder comunal ha recordat que va ser el departament de Medi Ambient del Govern qui va detectar, després d'encarregar unes anàlisis, la contaminació al subsol de diversos punts de la població, entre els quals el de la plaça de l'Església, on també hi ha l'Oficina de Turisme. “Com a propietaris del terreny, hem de prendre mesures”, ha especificat Torres. “Ja hem redactat el plec de bases i, en breu, licitarem la neteja”, ha avançat. Amb tot, el cònsol ha precisat que “una cosa no ha de condicionar l'altra, ja que la descontaminació es fa a la plaça de l'Església, i l'embelliment de l'entorn afecta les voravies, els fanals i el mobiliari urbà”.

Fa uns dies, la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, va assegurar que la contaminació detectada “no suposa cap risc per a la salut” i que n'havia informat el veïnat del Pas de la Casa en una reunió informativa. No obstant això, de la desena de comerciants ubicats a l'entorn de la plaça de l'Església consultats aquest dilluns al matí per l'ANA, tots han admès que s'havien assabentat de la contaminació del subsol per la premsa (alguns ni n'estaven al corrent) i han assegurat que no han estat convidats a cap reunió informativa sobre la qüestió. Per la seva part, el president d'Iniciativa Publicitària, Jean-Jacques Carrié, ha dit que no havia estat cridat a la reunió i no en sabia més detalls. El president de l'Associació de veïns i comerciants del Pas de la Casa, Òscar Ramon, es troba fora del país i no ha pogut comentar res de la trobada.