Amb el patrocini de MoraBanc, Illa Carlemany, Lolë, Perfumeries Júlia, farmàcia Galeno, comú d’Escaldes-Engordany, DonaSecret, Dermandtek, YogaKi, Caprabo i Viladomat, la 8a Cursa de la dona a Andorra ha obert les seves inscripcions a través d'Internet. Organitzada per l’Associació de Dones d’Andorra (ADA) i el Club d’Atletisme Valls d’Andorra (CAVA), tindrà lloc el diumenge 3 de juny amb sortida i arribada a Illa Carlemany, amb un circuit únic de 2,7 quilòmetres. L’objectiu és conscienciar la població sobre la necessitat de lluitar contra el càncer de mama i aconseguir diners per a aquesta finalitat.

A partir del dia 29 de maig s’obre un estand a Illa Carlemany on, de 18 a 20 hores, es podran recollir les samarretes i fer inscripcions de manera presencial fins el divendres 1 de juny. El dissabte 2 l’estand estarà obert de les 11 a les 14 hores, moment en què es tancarà el termini per apuntar-se a la cursa. La 8a Cursa de la dona se celebrarà el proper 3 de juny a les 10 del matí. Enguany, de forma excepcional per les obres a les avingudes Meritxell i Carlemany, hi haurà un circuit únic de 2,7 km pels carrers d’Escaldes-Engordany.

Un cop més, la cursa recaptarà fons per a la lluita contra el càncer mama, i junt amb els patrocinadors i els col·laboradors, l'organització s'ha marcat com a objectiu incrementar l’aportació de l’any passat de 5.353 euros que es va destinar a la Fundació IRB de Lleida. Per a Montserrat Nazzaro, presidenta de l’ADA, la 8a edició “demostra la consolidació d’aquesta cursa que dona suport a les afectades pel càncer, a les seves famílies i amics. Em segueixo emocionant quan es venen a apuntar i ens diuen per qui corren. Per això, aquest any, el lema de la cursa és 'corro per…' per personalitzar molt més la lluita contra el càncer”. Per la seva banda, Anna Parramón, presidenta del CAVA, co-organitzadors de la cursa, s’ha mostrat molt satisfeta “per donar suport a una causa solidària com aquesta, igual com fem amb d’altres curses”.

En aquesta edició, hi haurà més premis per a les participants. La primera classificada a la categoria absoluta s’emportarà un xec de 300 euros en vals regal d’Illa Carlemany, la segona 250 i la tercera 200 euros. La primera classificada de les noies nascudes el 2003 o posterior, rebran també un premi de 100 euros en vals regal d’Illa Carlemany, la segona de 75 i la tercera de 50 euros. Les tres classificades d’aquesta categoria també s’emportaran dues entrades de cinema.

Perfumeries Júlia obsequiarà amb un lot de productes de cosmètica a les guanyadores dels premis següents: degana, per a la participant de més edat; júnior, a la més joveneta; al grup familiar més nombrós i a la millor marca mare-filla. Dermantek, Viladomat i Podoactiva donaran premis a les tres primeres classificades de cada tram d’edat (dels 20 als 29, dels 30 als 39, dels 40 als 49, dels 50 als 59 i de més de 60 anys) amb un estudi de prevenció del càncer de pell per Dermandtek la primera, un val de compra de 50 euros de Viladomat per a la segona, i un estudi biomecànic de Podoactiva per a la tercera.