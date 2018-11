Un home resident de 31 anys va ser detingut la mitjanit de dissabte a Escaldes-Engordany com a presumpte autor d'un delicte de maltractaments. Els fets van succeir en un bar, on va ser requerida la presència dels agents després que l'home protagonitzés una discussió amb la seva exparella, a la qual hauria maltractat. Així mateix, diumenge al vespre, a Andorra la Vella, un resident de 35 anys va ser detingut per desobeir i encarar-se als policies en un bar. Dues persones estaven discutint i l’home es va dirigir a una de les dues amb la intenció d’agredir-la, per la qual cosa van haver d’intervenir els policies i el van detenir.

També hi va haver una detenció el passat dilluns 7 de maig en un altre local d’oci d’Escaldes-Engordany, quan uns agents s’hi van desplaçar per un problema de soroll i van comprovar que el detingut tenia prohibida l’entrada a locals nocturns, i a més es va dirigir als agents amb amenaces i es va resistir a la detenció.

D'altra banda, altres cinc persones van ser detingudes per delictes contra la salut pública, per trobar-se en possessió de drogues quan volien accedir al Principat en turismes particulars. Quatre van ser detinguts a la frontera amb França i l'altra a la del riu Runer.

Finalment, nou persones van ser controlades per presentar taxes d’alcoholèmia superiors a les permeses al volant. En destaca la d'un home resident de 39 anys, que presentava una taxa de 2,20 grams per litre i que va causar un accident amb danys materials, diumenge a la tarda.