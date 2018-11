El Servei de Policia ha fet balanç aquest dilluns de la campanya de circulació adreçada a les motocicletes que s'ha dut a terme entre el 21 d'abril i el 8 de maig. En total, s'han controlat 576 conductors de motocicleta, dels quals 80 han estat sancionats per infringir un total de 99 articles del Codi de la circulació. Això vol dir que un 14% dels conductors controlats han estat sancionats.

L'objectiu de la campanya era incidir que les motocicletes, ciclomotors o similars circulin per les vies públiques en bones condicions tècniques i administratives, i detectar comportaments imprudents, per intentar reduir en nombre d'accidents amb implicació directa d'aquests vehicles.

En concret, s'han imposat 71 sancions per deficiències tècniques i administratives i 28 per infraccions de trànsit. Les infraccions més freqüents que s'han detectat han estat no presentar el rebut de l'assegurança malgrat tenir-lo (30 sancions), no disposar del distintiu ITV en vigència (23 sancions), i portar els pneumàtics en mal estat (6). També s'ha multat per no portar el casc ben cordat, no presentar el permís de circulació, no tenir la categoria de permís que corresponia, portar el vehicle mal matriculat o transportar passatgers en vehicle no homologat.

Pel que fa a les infraccions de trànsit, la més freqüent, amb 24 sancions, ha estat no respectar la senyalització horitzontal. També s'han multat dos conductors per fer avançaments indeguts, un per conducció temerària i un per no respectar els senyals prohibitius.

En el decurs de la campanya també s'ha posat èmfasi en la conscienciació per corregir determinades actituds indegudes en la conducció.