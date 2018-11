La biblioteca comunal universitària de Sant Julià de Lòria han arribat durant aquest any als 1.000 usaris de les activitats infantils entre els bibliovacances de Carnaval i Pasqua, els contacontes i el 'Nascuts per llegir'. El conseller de cultura del comú lauredià, Josep Roig, ha explicat que “aquesta xifra ens anima a continuar en aquesta línia”.

Roig també ha destacat el fet que el públic prové de totes les parròquies i ha subratllat que “és important fomentar el gust per la lectura des d'un punt de vista lúdic”. El conseller i la responsable de la biblioteca, Beth Gil, han presentat aquest dilluns les bibliovacances de primavera que tindran lloc del 22 al 24 de maig per a infants de 3 a 10 anys. Les inscripcions ja estan obertes i es poden fer a la mateixa biblioteca, per correu electrònic o per telèfon. Les bibliovacances inclouen dos contacontes (22 i 24 de maig a les 17 hores) i un taller de creació (23 de maig a les 17 hores).

D'aquesta manera, el dia 22 Ruskus Patruskus portarà el contacontes 'Arzabastayan', una paraula màgica, antiga i misteriosa amb la qual vol obrir la porta del Regne d'Abracadabra. Combinant l'agudesa amb la innocència, la comicitat física amb l'humor parlat i el ritme dinàmic amb moments de tendresa, l'espectacle és una síntesi perfecta del món de la màgia i el clown.

El dimecres 23, serà el torn de Neus Lluelles amb el seu taller de creació. Finalment, el dijous 24 es farà el contacontes 'contes d'àvies rockeres i avis enrotllats' amb la Minúscula, una companyia de teatre gironina amb una llarga trajectòria i experiència que oferirà un espectacle intercatiu i amb molt d'humor.