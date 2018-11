La vall del Madriu-Perafita-Claror obre la temporada d'estiu amb la novetat que aquest any es faran tres sortides temàtiques amb un cost únic de cinc euros (gratuït pels infants), a més de la sortida gratuïta que, com cada any, es farà el dia 1 de juliol per commemorar la inscripció de la vall a la llista del Patrimoni Mundial. Hi haurà també l’organització de diferents tallers com el d’etnobotànica, el de fotografia nocturna o un taller de rastres per infants. Els interessats poden trobar la informació a www.madriu-perafita-claror.ad.

Les activitats començaran el proper dimecres 16 de maig, amb la xerrada 'Les velles paraules del Madriu' que es realitzarà a les 18 hores al portal de la vall. Es tracta d'entrevistes que es van realitzar en el moment de la candidatura a la llista del Patrimoni de la Humanitat, a diverses persones que havien treballat i viscut d'una manera o altra a la vall del Madriu-Perafita-Claror. Aquestes paraules es posaran en veu de persones voluntàries, que llegiran els textos transcrits i compartiran protagonisme amb les imatges del vídeo que van realitzar Jaume Riba i Àlex Tena pel 10è aniversari de la inscripció. És una activitat organitzada per celebrar el Dia internacional dels museus, que tindrà lloc dos dies després.

Paral·lelament, i durant tot l’estiu, al portal de la vall hi haurà una petita exposició d’estris i fotografies que il·lustren els antics oficis de muntanya. Aquesta exposició s’ha realitzat gràcies a la col·laboració del departament de Patrimoni Cultural del Govern i de l’Arxiu Nacional d’Andorra. L’entrada es gratuïta, i els horaris són els mateixos que els del comú d’Andorra la Vella.

Val a dir que aquest estiu es contractarà dos eventuals per donar suport al cos d’ecoguardes de la vall. D’aquesta manera, es podran ampliar rutes i horaris durant els mesos de més freqüentació.La protecció de la vall del Madriu-Perafita-Claror és una prioritat de la comissió de gestió. Per això, l’ecoguarda contribueix a mantenir i a revaloritzar la qualitat biològica i paisatgística i treballa al servei de la gestió perdurable de la vall, oferint al territori una plusvàlua mediambiental, social i turística.