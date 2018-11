Toni Martí no és partidari d'aturar cap de les lleis que hi ha a tràmit parlamentari, com aquesta setmana ha suggerit el president del grup parlamentari mixt, Josep Pintat. Amb tot, el tema ha sorgit en les converses que Demòcrates per Andorra (DA) i Unió Laurediana+Independents de La Massana (UL+ILM) han mantingut per tancar un possible pacte electoral per a les pròximes eleccions generals, i el cap de Govern no s'hi tanca en banda. “Si al final hi ha un acord amb Unió Laurediana i Ciutadans Compromesos [UL+ILM], encara hi ha molta feina per definir programàticament el que es vol, i potser no ens posem d'acord, però DA no tanca les portes als únics que almenys no han tancat les portes per parlar amb aquells que avui en dia tenim la responsabilitat del govern”, ha manifestat Martí.

El líder de l'executiu també ha reconegut que si s'opta per aturar algunes lleis, “això ho hauríem de decidir entre tots”, i ha admès que “difícilment podrem aprovar aquesta legislatura totes les lleis que estan a tràmit parlamentari”. “Almenys”, diu Martí, “hem d'incidir per aprovar les menys importants en el que queda de legislatura”.

D'altra banda, el cap de Govern ha destacat que un hipotètic acord electoral entre DA i UL+ILM no respondrà a cap tàctica aritmètica, com sí que considera que ho volen fer PS, L'A i SDP a les llistes parroquials amb un objectiu polític: “Que DA no guanyi. Ho entenc, però el nostre plantejament és anar sols a les eleccions i defensar la nostra feina, tot i que si s'ha de fer una aliança, serà amb UL+CC, però encara està lluny, falten molts contactes”, ha matisat.