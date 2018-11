El cap de Govern, Toni Martí, ha admès que “no hi ha un lloc neutre” per ubicar l'heliport nacional. Cada emplaçament suggerit ha provocat la creació d'una plataforma ciutadana en contra, tot i que Martí ha dit que “la majoria” de la població entén que “cal un heliport nacional”. Actualment, la zona escollida és la de Tresoles (Encamp), però també ha despertat neguits i un moviment contrari. El Govern no construirà l'heliport fins que tots els informes siguin cent per cent favorables. En cas que la proposta caigui, Martí ha demanat a tots els partits polítics que es pronunciïn: “No s'hi val a dir que estem d'acord en un heliport i no encarar ni dir obertament on es vol fer. Nosaltres ho hem intentat diverses vegades, no hem defugit la polèmica, i a les pròximes eleccions no s'hi valdrà parlar-ne genèricament sense mullar-se, sense proposar indrets concrets”, ha expressat aquest diumenge.

El líder de l'executiu ha reiterat que “volem anar més enllà del que es va normalment” i, per això, s'han demanat informes addicionals. “Serem extremadament transparents amb tothom”, ha garantit. A més, Martí ha afegit que no es pot parlar ni de terminis ni de pressupost perquè la ubicació definitiva encara no està decidida. “Potser no podem declarar l'heliport com a projecte d'interès nacional aquesta legislatura”, ha insistit. De diners i de temps només se'n parlarà quan es disposi d'un projecte executiu.

A més a més, el cap de Govern ha repetit allò que ja va exposar aquest dissabte: que l'Organització d'Aviació Civil Internacional (OACI) “ens dirà que no podem continuar tenint helicòpters que volen i sobrevolen, aterren i s'enlairen fora de les normes internacionals més elementals”. Per això, l'heliport nacional és necessari, sí o sí. Amb tot, Martí ha puntualitzat que “el que no farem és passar amb força, abans ens calen tots els informes”.

Martí ha reiterat que si l'heliport no pot anar a Tresoles, s'hauran de posar sobre la taula més emplaçaments. “Nosaltres ho hem intentat diverses vegades, no hem defugit la polèmica”, ha destacat. Un dels llocs dels quals més s'ha parlat és a la zona de la frontera hispanoandorrana, però el cap de l'executiu ha precisat que “el pla d'infraestructures energètiques ens hi marca una ETR, hi ha la depuradora, hauríem de passar per territori espanyol, les duanes, etcètera, i, per tant, no és un lloc idoni”, ha conclòs.