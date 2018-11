La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, ha manifestat que la museïtzació de Radio Andorra no és incompatible amb què l'edifici aculli una altra activitat. “Jo sempre he dit que no volia que Radio Andorra fos un altre museu estàtic, vull que generi activitat, i no hi ha cap opció tancada”, ha assegurat aquest diumenge.

Cultura ja disposa del projecte museogràfic i museològic, que és compatible amb qualsevol altra activitat, des del trasllat dels estudis de Ràdio i Televisió d'Andorra (RTVA) fins a acollir les noves dependències d'un ministeri. Gelabert ha especificat que la part que s'ha de museïtzar és la gran sala principal, on hi ha els aparells històrics, i a la resta d'espais annexos s'hi poden habilitar els despatxos i les oficines.

El comú d'Encamp insisteix en l'opció que Radio Andorra sigui la nova seu d'RTVA, tot i que Gelabert ha comentat que és un projecte “molt costós”. Amb tot, la ministra ha insistit que a l'edifici “se li ha de donar un ús, que generi activitat, perquè serà molt positiu per a la parròquia”. Gelabert ha conclòs que “la televisió és una bona opció, però si s'hi fa un projecte que generi activitat, Encamp hi estarà d'acord”.