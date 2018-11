Des del mes d'abril passat, quan van entrar en funcionament tres nous radars, la xarxa viària andorrana compta amb un total de vuit aparells per controlar la velocitat dels conductors, segons dades del ministeri d'Ordenament Territorial. Els que ja funcionaven abans de l'abril són el que està ubicat a la CG2 a tocar del Parador Canaro (fix de pujada i baixada); a la CG2 a Bordes d'Envalira (fix de pujada i baixada); a la CG3 al túnel de les Dos Valires (de tram de pujada i baixada); a la CG3 al túnel del Pont Pla (de tram de pujada i de baixada); i a la CG3 al túnel de Sant Antoni (de tram de baixada i de pujada). I els que s'han incorporat a partir del 3 d'abril són l'ubicat a la CG1 entre la frontera i el Punt de Trobada (de tram de pujada i de baixada); el de la CG1 a l'alçada d'Automòbils Pyrenées (fix de pujada i baixada); i el de la CG2 des de la zona de Ràdio Andorra fins la rotonda del túnel de les Dos Valires (de tram de baixada i de pujada). A aquests vuit, segons informa el ministeri, se'n sumaran dos de nous a finals d'any. Tots dos estaran ubicats a la CG1, concretament al túnel de la Tàpia (fix de pujada i de baixada) i a la carretera de l'Obac a l'alçada de la policia (fix de pujada i de baixada). De fet, totes dues zones ja n'han tingut amb anterioritat, fossin mòbils o fixes. Actualment s'està en fase de licitació d'aquests aparells amb previsió d'adjudicar-los a l'estiu i que puguin estar plenament operatius a l'hivern, informa el Govern.

En relació al nou radar de la carretera de l'Obac, es va treure quan es va fer la rotonda i van posar el semàfor de reducció de velocitat. Però són accions que no ha donat els fruits desitjats i molts conductors no ho tenen en compte, ha informat el director de la policia, Jordi Moreno. Pel que fa al del túnel de la Tàpia, ara hi ha una caixa però el radar al seu interior és mòbil i no sempre està allà. Ja fa temps que hi ha la intenció de posar-ne un de fix.

La introducció de fins a cinc nous aparells de control de velocitat en poc més d'un any ha de permetre reduir el nombre d'infraccions en aquest sentit, considera Moreno. “Si tu saps que hi ha més radars, la tendència és que afluixis”, ha manifestat. Tot sumat a les campanyes de sensibilització que s'estan intensificant els darrers mesos per part de la policia.

I és que els darrers anys s'ha viscut una progressió important de les multes de trànsit per excés de velocitat imposades gràcies als radars, una progressió que s'ha frenat aquest 2017 i que apunta a reducció per al 2018. En dades, el 2015 es van interposar 5.898 multes en aquest sentit; el 2016 fins a 12.391 (es van més que duplicar); el 2017 11.972; i durant el primer trimestre d'aquest any 1.193, segons informa la policia.