Els més petits de casa han pogut descobrir, aquest dissabte a la tarda, la percussió feta amb diferents objectes que han dut dalt l’escenari Percussió de butxaca. La proposta, titulada ‘Desconcert’ era el tercer concert del projecte educatiu de la Fundació ONCA i tenia com a objectiu que els infants descobrissin la percussió i com amb “imaginació” poden fer música amb qualsevol objecte, tal com exposa la gerent de l’Associació Cultural de Granollers (productora de l’espectacle), Teresa Llobet.

D’aquesta manera, les famílies que han assistit a l’espectacle que s’ha representat al Prat del Roure d’Escaldes-Engordany, han pogut veure l'actuació de quatre percussionistes que han ofert un peculiar concert de música contemporània tocant tot tipus d’objectes: bosses de paper, copes, coberts… Es tracta d’una proposta “molt atractiva per al públic familiar ja que fa pensar als nanos que a casa seva poden muntar un ritme” fent percutir algun objecte i que si aquest ritme s’ajunta amb un altre pot arribar a constituir una melodia.

Llobet ha destacat que fa una desena d’anys que Percussió de butxaca ofereix aquest espectacle que ha tingut fins ara una molt bona acollida ja que “la percussió enganxa” als més petits i, a més, queden “sorpresos” que es pugui fer música amb objectes quotidians. A més, aquest muntatge ha pretès ser una proposta sobre la percussió, ja que no hi ha gaires espectacles familiars que la tinguin com a protagonista.