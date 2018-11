Tot i que darrerament s'havia posat en relleu certs problemes en relació amb el concurs per a la licitació d'un servei de bicicleta elèctrica, palesats des de l'oposició que no veien clara la fórmula emprada i el recurs de l'empresa que va ser descartada, la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, ha anunciat que “abans de l'estiu” aquest servei es podria posar en marxa.

D'aquesta manera, Calvó ha manifestat que ja s'ha començat a treballar amb els comuns i l'empresa concessionària en la instal·lació de les diferents estacions de recàrrega i que, per tant, “segur que abans de l'estiu es podrà inaugurar aquest servei”.

En el mateix sentit, el cònsol menor d'Escaldes-Engordany, Marc Calvet, ha destacat que els punts de càrrega ja es van acordar i que ara es treballa per instal·lar les bases que permetran carregar les bicicletes. El cònsol menor escaldenc ha recordat que la prova pilot va tenir “molt d'èxit” i que fins i tot es va detectar l'ús d'aquests vehicles en “hores que no pensaríem”, ja que moltes persones que entren o surten de la feina molt tard o molt aviat al matí també les feien servir com a mitjà de transport “a un cost súper reduït”.

Calvet i Calvó han fet aquestes declaracions durant la celebració de la cinquena edició de la Jornada de la Mobilitat Elèctrica organitzada per FEDA i l'Automòbil Club d'Andorra (ACA), al Prat del Roure. Calvó ha destacat que s'hagin “duplicat el nombre d'expositors” i que també s'hagin canviat les dates d'aquesta jornada, ja que així coincideix amb l'obertura del pla Engega del Govern i els ciutadans “saben que tenen al seu abast un seguit de subvencions i ajudes”. “Jornades com aquesta permeten conscienciar” la població que tenen “molt per escollir” en matèria de mobilitat sostenible, ha manifestat la titular de Medi Ambient, afegint que es veien moltes persones “mirant” i “provant” els diferents vehicles exposats.També ha destacat la implicació del sector privat en l'impuls de la mobilitat elèctrica.

De la seva banda, Calvet s'ha mostrat satisfet que la parròquia hagi acollit aquesta jornada i ha manifestat que cal fomentar “aquesta circulació més tranquil·la i silenciosa”.

L'objectiu dels organitzadors d'aquesta vuitena edició és que els ciutadans coneguin les oportunitats que ofereix la mobilitat elèctrica. Així, s'hi ha pogut trobar exposats vehicles, bicicletes i motos, fins a patinets i 'segways', al voltant d'una vintena d'unitats. La novetat més destacada de la jornada ha estat un petit itinerari anomenat 'electroclipol'.