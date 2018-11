Portugal, Xile, Perú, Rússia, Equador, Filipines, Veneçuela, la Xina com a novetat i, evidentment, Andorra, són els països i les regions que participen a la 2a Mostra gastronòmica 'La diversitat a taula', que té lloc a la plaça Guillemó aquest dissabte, dins del programa de la 8a Setmana de la diversitat cultural. Els països i regions han ofert els seus plats i les begudes típiques, des de pernil del bo fins als fideus cuinats en directe per un xef xinès. Aquest dissabte, els col·lectius de residents de diferents nacionalitats han protagonitzat una cercavila des de la plaça del Poble fins a la plaça Guillemó, on han ballat danses típiques, abillats amb els vestits tradicionals. Els cònsols major i menor d'Andorra la Vella, Conxita Marsol i Marc Pons, respectivament, i la consellera de Finances, Comptabilitat, Administració i Noves Tecnologies, Maika Nin, han visitat totes les parades i han entregat als presidents de les associacions el davantal de la Setmana de la diversitat cultural.

L'esdeveniment va començar el dimarts passat, dia 8, amb la participació de 22 entitats, i es clausura aquest dissabte amb activitats durant tot el dia. L'acte final tindrà lloc a les set de la tarda al vestíbul del Centre Cultural La Llacuna on, un any més, l’Orfeó Andorrà cantarà cançons d’arreu del món. El cònsol menor i conseller de Cultura, Marc Pons, ha destacat la diversitat cultural de la capital i del país.

Amb tot, fins al 25 de maig es podrà visitar al vestíbul de La Llacuna l'exposició 'Sàhara, l'última colònia', muntada per l'Associació d'amics solidaris amb el poble sahrauí (Adsaps), que aquest any lluita per mantenir el programa Vacances en pau, ja que la burocràcia pot impedir que els infants sahrauís puguin venir a passar l'estiu al Principat. La mostra fotogràfica tracta sobre la situació del poble sahrauí als camps de refugiats de Tindouf (Argèlia).