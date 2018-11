L'equip de voluntaris del Departament de Joventut i Voluntariat ha celebrat aquest dissabte, per tercer any consecutiu, l'acte de presentació de la temporada a la casa de colònies d'AINA, tot i que enguany el primer acte al qual van donar suport ja va tenir lloc el cap de setmana passat. La trobada ha servit per agrair-los la feina feta l'any passat, recordar-los com ha de ser la seva actuació i comportament en els esdeveniments i presentar-los el calendari d'actes d'aquest any. En aquest sentit, els han recordat que la seva figura és clau per garantir la seguretat en curses, i que són “la cara simpàtica de l'esdeveniment”, de manera que en cas de conflicte no es poden enfrontar a la gent i han d'avisar els organitzadors o els agents uniformats.

El coordinador de Joventut i Voluntariat, Agustí Pifarré, ha destacat que cada cop hi ha més esdeveniments que organitza l'administració o d'altres entitats sense ànim de lucre en els quals es requereix la participació dels voluntaris, a banda d'esdeveniments privats en els quals els voluntaris que gestiona el Govern no hi poden participar com a tals. En aquest sentit, des del departament es fa una recerca contínua de persones que vulguin formar part de l'equip, i durant la Fira d'Andorra la Vella es va captar una cinquantena de voluntaris nous, de manera que actualment compten amb una bossa d'uns 200, “cada cop més formats i amb més ganes”. L'any passat es va donar suport a 19 esdeveniments amb un total de 670 voluntaris.

Aquest any els esdeveniments que requeriran mobilitzar més persones són la Vuelta Espanya (uns 200), ja que hi haurà una etapa íntegra al país i, com ja és habitual, el Cirque du Soleil, on es necessiten entre 40 i 50 voluntaris per cada funció durant el mes de juliol, ja que en cada una d'elles hi ha 5.000 espectadors. El primer esdeveniment important serà justament aquest diumenge, amb la Cursa de l'esport per a tothom, que enguany no requereix tants voluntaris perquè el traçat és més curt i transcorre només a Escaldes-Engordany a causa de les obres de l'avinguda Meritxell i Carlemany. També participaran en un torneig d'hoquei de la fundació Joan Petit, a la Cursa de la Dona, a la cursa d'Anyós i a la caminada d'Assandca.

Com a al·licients per formar part de l'equip de voluntariat, disposen de cursos de riscos naturals i de primers auxilis gratuïts, poden aparcar sense pagar als esdeveniments i, com a novetat d'aquest any, tindran un 20% de descompte en els trajectes d'autobús entre Andorra i Barcelona d'Autocars Nadal.