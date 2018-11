El nou Servei de Trobada Familiar (STF), que té per objectiu que famílies que viuen situacions conflictives (separacions, violència de gènere, etc.) puguin mantenir trobades, es va posar en marxa a principis de març, concretament el dia 9, i actualment ja fa el seguiment de disset casos, tots ells derivats de la jurisdicció civil de la Batllia, que ha ordenat que les visites es facin a través d'aquest servei. Nou d'aquests casos pertanyen a la secció de menors, dels quals és el Servei Especialitzat d'Atenció a la Infància qui s'encarrega de fer el seguiment. En aquests casos, juntament amb el batlle de menors, es valora la utilització d’aquest servei per “donar continuïtat al treball de recuperació de les relacions familiars”, tal com assenyalen des de l’STF.

La freqüència amb què es duen a terme aquestes visites està determinada per l’aute judicial. Ara com ara set dels casos gaudeixen de visites setmanals, dos de quinzenals, un cas cada tres setmanes, dos casos un cop al mes i un altre de trimestral. Altres quatre no s’han pogut iniciar per la manca de preparació del menor i del progenitor que no té la custòdia. Ja que la major part dels menors es troben en edat escolar, s’ha contemplat un horari de servei que afecti el mínim possible a l’horari lectiu.

Cal recordar que aquest servei atén totes les franges d’edat compreses entre els 0 i els 18 anys, però que les que predominen són les que van dels 4 als 10 anys.

El servei està cobert per cinc tècnics que fan torns rotatius i cada setmana treballen dues persones, que són les referents dels diferents casos.

Tal com posen en relleu des del ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior, aquest servei és “un recurs necessari” per a la població que es troba “en un moment difícil” ja que poden disposar, d’aquesta manera, d’un “espai neutral per tal de reconduir tots aquells aspectes que no funcionen correctament en la relació familiar”. Hi ha quatre modalitats de trobada: la supervisada, en què el professional no és dins la sala amb la família; la tutelada, en què sí que hi és; l’intercanvi, en què les famílies no es troben i el progenitor custodia, deixa el menor, marxa i arriba el no custodi perquè tingui lloc l'intercanvi i la trobada en espais no convencionals, que es fa fora del Servei de Trobada Familiars que es troba al ministeri d’Afers Socials, a Clara Rabassa.