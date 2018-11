La cònsol major d'Escaldes-Engordany, Trini Marín, ha estat clara i no ha variat el seu posicionament neutral després de reunir-se amb representants de la plataforma antiheliport a les Tresoles. “La nostra posició sempre ha estat, és i serà que els cònsols estem al costat de la ciutadania” ha dit Marín. La cònsol ha explicat, en declaracions als mitjans, que han demanat informes addicionals sobre l'heliport, especialment sobre aquells aspectes que preocupen a la plataforma, com l'impacte del soroll, l'alçada de vol dels helicòpters o altres. Els cònsols escaldencs consideren insuficients els informes que hi ha fins a dia d'avui i esperaran el resultat dels addicionals abans de posicionar-se. “Volem un complement d'informació, ha insistit Marín.

La cònsol major de la parròquia d'Escaldes-Engordany ha comentat que el que voldrien des d'aquesta plataforma és que es posicionés en contra de l'heliport de Tresoles, però ha insistit que ella es deu a tota la ciutadania, deixant endarrere un partit polític i un govern, i els ha demanat paciència i que entenguessin la seva posició de voler esperar a tenir tots els informes per decantar-se cap al sí o cap al no. Per últim, Trini Marín ha reconegut que encara no s'ha pogut mirar amb calma els informes que els hi van entregar fa una setmana i ha avançat que demanarà una reunió amb el Cap de Govern i el ministre d'Ordenament Territorial per la setmana vinent.

Per la seva banda, el portaveu de la plataforma antiheliport a les Tresoles, Alfons Miralles, ha comentat al sortir de la trobada amb els cònsols escaldencs que han rebut la mateixa resposta que fa un any: que esperen el resultat dels informes per posicionar-se. Miralles, però, ha insistit que amb aquest posicionament segueixen alineats amb el Govern i sense fer costat a la plataforma. Sobre la reunió de poble que ha convocat el col·lectiu contrari a l'heliport pel proper dimarts, 15 de maig, a les 9 del vespre, a la sala d'actes del comú d'Escaldes-Engordany, el portaveu ha dit que explicaran els seus arguments i donaran veu als assistents perquè també hi diguin la seva i preguntin.